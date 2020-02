Predicciones para el horóscopo de hoy, viernes 21 de febrero de 2020. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo correspondiente al día de ayer, jueves 20 de febrero de 2020, por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Signo zodiacal Fecha de nacimiento Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Signos zodiacales y sus predicciones

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Predicciones de Aries: Logras concretar con éxito un nuevo proyecto, entras a una etapa de mayor crecimiento profesional. Por llamar la atención de esa persona estarías tomando posturas que la alejarían de tu lado.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Tauro y sus predicciones: Estás recibiendo distintas opiniones, lo que te genera contradicciones y problemas para llegar a acuerdos. No es el momento de reconciliarte, hay atracción pero también intolerancia de ambas partes.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Predicciones de Géminis: No fuerces algo que posiblemente no convenga realizar. Abre tu mente y apuesta por otros proyectos. No tienes el control de esa situación amorosa y eso te quita tranquilidad, es mejor una distancia.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Predicciones de Cáncer: No te conviene ninguna postura defensiva frente esa negociación, mantén el tono correcto y conciliarás. Luego de esa ruptura, decides aproximarte para enmendar errores de carácter, debes esperar.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Leo y sus predicciones: Un fuerte gasto económico te hace tomar medidas inmediatas para salir de la situación, lo conseguirás. A pesar del interés que muestra, sabes que esa persona no vale la pena para una relación.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Predicciones de Virgo: Cuida tus gestiones, es posible que cometas algún error que se ponga en evidencia generándote altercados. Una mentira descubierta traería nuevas peleas a tu relación, actúa con transparencia.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Predicciones de Libra: Culminas una etapa negativa a nivel laboral y entras a un período provechoso, lleno de oportunidades. Espera, no es el momento para que esa persona perciba la real dimensión de los problemas.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Escorpio y sus predicciones: No estás viendo más caminos del que tienes al frente para solucionar tus temas económicos, evalúa. Estas reprimiendo emociones, evita perder naturalidad en el amor por temor al rechazo.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sagitario y sus predicciones: Los resultados económicos de ese proyecto te harán evaluar un posible cambio de dirección. No guardes silencio si sientes que las cosas no son las mismas en tu relación, expresa tus sentimientos.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Predicciones para Capricornio: Ciertas fricciones con alguien del entorno laboral te pondrían de mal carácter. No pierdas el control. Temas ajenos a la relación te harían discutir con tu pareja, no tomes posturas radicales.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Acuario y sus predicciones: Llega un nuevo ciclo laboral, de manera inesperada recibes una oferta que abrirá tu panorama. Llegan ilusiones y nuevas posibilidades en el amor, es el momento de apostar por algo diferente.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Piscis y sus predicciones: Cuidado con las ofertas que hoy escuches, es posible que no guarden seriedad y en el tiempo te perjudiquen. Retorna alguien que actuó de manera inmadura, no cedas si no te convencen sus argumentos.

Recuerda que en La República puedes consultar el horóscopo diario y saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco cada día.