Es el Día de San Valentín y el amor está por los aires. A pesar que existe gente que odia los 14 de febrero, también hay quienes aman esta fecha y aprovechan para darle algún regalo o hacerle algún detalle romántico a la persona que les roba el sueño.

¿Cómo te irá en el amor este año? ¿encontrarás al amor de tu vida? o ¿el amor propio será lo único que haya en este 2020? Todo esto podrás saberlo gracias al horóscopo por el Día de San Valentín 2020, donde La República ha preparado las mejores predicciones para cada signo zodiacal, así estén con pareja o no.

PUEDES VER Día de San Valentín: manualidades fáciles para regalar este 14 de febrero

Horóscopo del amor hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Para los Aries que tengan pareja, este San Valentín les servirá para fortalecer su relación con ese ser amado a través de una plan inesperado. Se avecinan tiempos de renovación y de ilusión tras meses llenos de altibajos en tu corazón.

Si eres de este signo zodiacal que no tiene pareja, este 14 de febrero puede ser un día duro y difícil. Debido a que eres una persona muy intensa cuando se trata del amor, puede que te duela pasar en soledad. Lo ideal es que no intentes forzar una relación a las pocas semanas de este día tan especial si no quieres que, a la larga, te arrepientas de tu decisión.

Horóscopo del amor hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

A los Tauro les encanta recibir regalos en esta fecha especial, sobre todo si se trata de cosas útiles que puedan servirles para sus actividades diarias. Este año, tu pareja va a acertar con lo que te dará. Si el año pasado no le dio en el clavo, esta vez te obsequiará algo con el que llevas soñando hace mucho tiempo.

Para los que están solteros, seguramente muchos de los Tauro odian el Día de San Valentín, por lo que la pasará prácticamente inadvertido.

Horóscopo del amor hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Para este San Valentín, te auguramos una discusión con tu pareja, que pondrá en riesgo el futuro de tu romance. Por eso, ten cuidado con lo que dices y piensa antes de despotricar contra tu pareja.

En tanto, para los Géminis que están saliendo con alguien que les interesa mucho, aún es muy pronto para que celebrar el famoso 14 de febrero. Así que déjate de presiones sociales y espera un poquito más a celebrar esta fecha.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Para los que pertenecen al signo del Cáncer y se encuentran en ‘amores’, dar regalos es mucho más significativo que recibirlos. Son personas muy detallistas, motivo por el que en San Valentín 2020 no dejarán pasar la oportunidad de organizar un plan de lo más romántico junto a su chico(a).

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Para ti, querida Leo, no hay plan que se te resista. A pesar de que este 2020 estés soltera(a) el Día de San Valentín, tú y tus amigas disfrutarán de una noche inolvidable gracias a los bailes, risas, confidencias y algún que otro amor fugaz.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Debido a que los Virgo son perfectamente organizados, con su pareja preferirá tener un fin de semana relajado en una casa rural, que reforzará su relación. Sin embargo, para los que no tienen un ser amado, el 14 de febrero es un día más del calendario. Es muy probable que quedes con unos amigos para pasar un día genial.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Libra es el signo más equilibrado de todo el zodiaco, motivo por el que en el Día de San Valentín suelen hacer planes que no solo les encante a ellos, sino también a su pareja. Por eso, no cabe duda, que será un día en el que habrá un toque romántico.

Para otros, será el primer San Valentín que lo pasan solos después de mucho, pues tu relación se acabó hace poco. En estos momentos, lo mejor es que dejes de lamentarte y sigas disfrutando de tu soltería.

PUEDES VER Horóscopo semanal: las mejores predicciones según signo zodiacal del 10 al 16 de febrero de 2020

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Si eres de los Escorpio que está enamorado, no querrás pasar por alto esta fecha. Por eso, planearás una cena romántica para ambos o verán una película que les encante. En cambio, para quienes están solos, los recuerdos del pasado que les causaba tristeza quedarán atrás y aprovecharán para salir con amigos.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

San Valentín les hará recordar lo enamorados que están. Por eso, los nacidos en estas fechas inventarán planes alternativos a su rutina diaria para revitalizar sus parejas.

Por otra parte, para los Sagitarios que no tengan con quien celebrar este Día de San Valentín 2020, querrán mostrar la imagen de dureza; sin embargo cuando acabe el día se la pasará recordando momentos del pasado.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Debido a que eres una persona muy controladora, podrías arruinar este Día de San Valentín. Así que mide tus comentarios. Tampoco te guardes lo que desees comentar, pero siempre ten cuenta que hay formas de decirlo.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Por estas fechas, los nacidos bajo este signo zodiacal van a atraer a muchas personas a su vida, por lo que en esta fecha del amor no lo van a pasar tan solos.

Para los Acuario que tienen un romance, esta fecha les servirá para encender la llama de la pasión. Tenle paciencia.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

La tranquilidad de tu alma y corazón serán lo principal en este San Valentín. Pronto, llegará esa persona que te robará el corazón.

Si eres de los Piscis que tiene pareja, no abuses de tu poder para estar dando solo órdenes, ya que eso podría alejar a la persona que amas.