Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 8 de febrero de 2020. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer, viernes 7 de febrero de 2020, por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Dejas de lado alguna actividad que involucre a tus amistades. Cuidado con ir aislando a personas que son importantes para ti. No sabrás como actuar frente a una situación de conflicto en tu relación sentimental.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

No tendrás la misma motivación que antes para asumir una responsabilidad que no sea un proyecto personal. Demostrarás poco interés en retomar un vínculo que no te ha dado lo que estás buscando.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Se incrementa tu economía con alguna labor que te hará sentir mejor contigo mismo. Pensarás en invertir. Una situación que pensabas pasajera podría tornarse en algo más importante. Romance.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Cuida tu salud de posibles malestares. Tu tendencia será a pensar demasiado en una situación. Alguien cambiará de actitud de actitud frente a ti debido a la seguridad que demuestres sobre ti mismo.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Una noticia cambiará el panorama que tenías previsto para este día. Será una oportunidad para innovar. Tendrás que cambiar de estrategia si deseas resolver las tensiones con tu pareja. Es tiempo de poner de tu parte.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Dejaras la monotonía y te dispondrás a tener una noche de diversión en compañía de amistades. Alguien llamará tu atención y sentirás que eres correspondido. Disfruta los buenos momentos.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Tu actitud desconcertará a esa persona. Es posible que los temores no estén siendo buenos consejeros. Es tiempo que te cuestiones muchas cosas con respecto a tu vida sentimental. Evalúa y actúa.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Una necesidad de estabilidad te llevara a distanciarte de algunas personas. Tu familia asumirá protagonismo para ti en esta etapa. Sentirás una tranquilidad que no habías experimentado desde hace tiempo.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Cuidarás lo que has logrado en el ámbito personal. Una relación se ha convertido en más que un apoyo importante para ti. Sin embargo, evita exigir más de la cuenta y desestabilizar con eso lo que hoy tienes.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Una noticia te podría desestabilizar y es mejor que la tomes con la calma necesaria para no caer en un estado que pueda afectar tus emociones. Es tiempo de asumir el esfuerzo que las cosas merecen

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Buscarás el aislamiento para procesar algunos acontecimientos en tu vida. Esa soledad será la mejor consejera sobre las decisiones que tengas que tomar en el campo sentimental. No caigas en la melancolía.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Sentirás el impulso por ver nuevas perspectivas en tu vida, como también ampliar tu círculo social. Es posible que una necesidad de libertad te lleve a buscar cambios importantes en tu vida. No actúes a la defensiva.

Recuerda que en La República puedes consultar el horóscopo diario y saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco cada día.