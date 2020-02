Horóscopo de hoy, jueves 6 de febrero de 2020, según tu signo zodiacal

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, jueves 6 de febrero de 2020. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer, miércoles 5 de febrero, por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

PUEDES VER Horóscopo Chino 2020: Conoce cómo le irá a tu signo zodiacal en el Año de la Rata

Predicciones para el horóscopo de hoy por signos

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

No te dejes mal informar con respecto a una labor que si tendrá sus frutos más adelante. La paciencia será necesaria. Tomarás una decisión guiado por lo que los demás opinen, sin tomar en cuenta lo que sientes.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Alguien se podría tornar conflictivo en el ambiente laboral. Es mejor que te concentres en tus labores. Sentirás mayor seguridad luego de que esa persona empiece a demostrar sus deseos por acercarse.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Momento para concretar y realizar un proyecto. Luego tendrás nuevamente que esperar por algunas respuestas. Tu silencio no es conveniente en este momento, será mal interpretado por la persona que quieres.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

No te hagas ideas que no tiene sustento real. La subjetividad te podría llevar a decir algo que no es justo. Te mostrarás a la defensiva y con ganas de disfrutar de tu espacio personal. Buscarás aislarte.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Momento de éxito profesional y donde conseguirás esas metas que estabas buscando. Alianzas afortunadas. Un encuentro te llevará a la reconciliación que estabas buscando con esa persona. Cambiarás de actitud.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Sentirás que esa inversión ha sido en vano y aunque te lamentes, la experiencia te enseñara algo importante. No insistas con alguien que no tiene claridad sobre sus sentimientos.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Tendrás que complementar tus labores con otras que te den mayor tranquilidad económica. Te sentirás en medio de dos posibilidades sentimentales y es posible que decidas por la que conoces.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Momento de inestabilidad a nivel material. Evita inversiones importantes que puedan agravarla. Alguien se comunica de manera inesperada y cambiará los planes que tenías para hoy. Es mejor que te adaptes.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Un cambio positivo en tu situación laboral se presenta de la mano de vínculos importantes. Alguien del pasado podría intentar confundir tus emociones en este día. Tómalo con calma.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Tramites que podrían demorarse en su ejecución podrían alterar tu estado de ánimo. No permitas que esa persona interprete de manera equivocada tus actitudes. Expresa tus sentimientos.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Una noticia podría desconcertarte y te obligará a tomar medidas inmediatas para resolverla. La persona que quieres dejará su punto de vista en claro y te dará la seguridad que estabas esperando.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Una situación no se resuelve de la manera que habías previsto. Advertirás la influencia de personas negativas. Tu mente seguirá hurgando en situaciones del pasado que ya no tiene solución. Mira el presente.

Recuerda que en La República puedes consultar el horóscopo diario y saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco cada día.