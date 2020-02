Horóscopo de hoy La República | Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, miércoles 5 de febrero de 2020, para géminis, aries y los demás signos zodiacales. Jhan Sandoval y sus cartas del tarot te revelarán cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer, martes 4 de febrero de 2020, por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

Predicciones para el horóscopo de hoy por signos

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Analiza bien esa propuesta para retomar proyectos pasados, si te apresuras podrías equivocarte. La soledad te está permitiendo reflexionar sobre todo lo que has vivido con esa persona.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

No estarás de acuerdo con algunos cambios que afectarán a tu agenda laboral, evita peleas y dialoga. Busca las palabras adecuadas para que tu pareja no sienta como reclamos tus comentarios.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

El exceso de preocupación te pone en tensión y a la defensiva, relájate y encontrarás las soluciones que necesitas. No te conviene perder la calma frente a tu pareja, necesitan dialogar.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Altos y bajos financieros te llevarán a posponer pagos y temas pendientes en lo económico, paciencia. Las dudas que te genera esa persona con su actitud inestable te hacen tomar distancia.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Empiezas el día con algunos malos entendidos, pero gracias al control que tendrás de tu carácter logras revertir la situación. Sabrás convencer a esa persona que quieres en darte otra oportunidad.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Surgen viajes cortos y desplazamientos que dilatarán la jornada laboral. Todo lo manejarás con suma eficiencia. Te alejas de esa persona para concentrarte en cosas más productivas.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Luego de haber analizado tu situación laboral decides dejar ese proyecto y empezar algo nuevo en lo profesional. Tienes que definirte, esa persona podría alejarse por tus constantes dudas.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

No estás siendo flexible y esa postura podría traerte problemas con el entorno que te rodea, analízalo. Día de tensiones y pleitos, es mejor ceder y calmarse para que tu pareja baje la guardia.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

No te disperses, estarías dejando de lado otras actividades para comenzar proyectos poco prácticos. Podrías idealizar a alguien que solo busca amistad, necesitas aterrizar tus sentimientos.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Es posible que te invada un sentimiento de decepción por parte de alguien que pensabas de tu confianza. No es el momento de aclarar situaciones, una distancia será lo más saludable.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Deberás negociar temas importantes con alguien de temperamento difícil, actúa con tacto y diplomacia. Sé claro con esa persona que deseas alejar, no entiende tu postura y podría insistir.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

No te distraigas con cosas sin sentido, estás siendo supervisado y los descuidos traerían consecuencias. Llega una nueva persona a tu vida, no te animes a iniciar nada si no cortas con el pasado.

¿Cómo saber cuál es mi signo en el horóscopo chino según tu signo del zodiaco?

Signo del Zodiaco Horóscopo Chino Aries Dragón Tauro Serpiente Géminis Caballo Cáncer Cabra Leo Mono Virgo Gallo Libra Perro Escorpio Cerdo Sagitario Rata Capricornio Buey Acuario Tigre Piscis Conejo

