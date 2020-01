Horóscopo de HOY, viernes 31 de enero de 2020, predicciones según tu signo zodiacal

Horóscopo La República | Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, viernes 31 de enero de 2020. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer, jueves 30 de enero de 2020, por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Fecha de nacimiento Signo zodiacal Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Predicciones de hoy para los signos zodiacales

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Tus deseos de enfrentar al entorno laboral no traerán buenas consecuencias. Recuerda que necesitas aliados. Esa persona no se sentirá muy cómoda con lo que has manifestado. Armoniza tus relaciones.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Se presentan tensiones en el ámbito laboral. Buscarás la manera de dar tus puntos de vista y no quedarte callado. Tu pareja se mostrara esquiva y distante. Es tiempo que evalúes ese tipo de actitudes.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Momento para conseguir lo que te propongas. Serás escuchado y tu capacidad se hará notar ante los demás. Una celebración se presenta con la posibilidad de consolidar un vínculo sentimental.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Tendrás temor de iniciar algún tipo de negociación laboral debido a cierta inseguridad. Busca las palabras indicadas. Ordena tu vida sentimental, estarías actuando sin tener claro que es lo que quieres.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Evita situaciones de conflicto relacionadas con asuntos económicos. Te costará asumir alguna responsabilidad. Podrías idealizar a una persona con la que es posible solo exista una buena química entre ambos.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Recibes un dinero que será especial para solucionar algo que pensabas muy complicado. Buen momento material. Alguien podría sentir celos de las atenciones de una persona y esa situación te llevará a tomar decisiones.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

No estás viendo con mucha claridad las oportunidades que se presentan por andar pensando en lo que no salió bien. Te alejas de una relación quizás sin medir bien las consecuencias que se produzcan.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Alegría por la disolución de un problema que involucraba a tu familia. Recibes una respuesta positiva. Tomaras el control sobre tu relación sentimental, es importante que tomes en cuenta los sentimientos de ambos.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Es importante que aprecies lo has conseguido en esta etapa, una sensación de insatisfacción podría confundirte. Mantén la armonía que has alcanzado con tu pareja y reconoce la buena disposición.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Te estaría costando como no es normal en ti darle concreción a tus proyectos. Retoma tu tranquilidad y planifica. Expresarás lo que sientes por esa persona, sin importar lo que pueda suceder.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Sabrás administrar mejor que nunca tus recursos para saldar algunas deudas que tienes pendientes. Le das la espalada a una persona que por mucho tiempo ha sido importante para ti. Renovación.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Una nueva etapa inicia de manera positiva para ti. Es tiempo de actuar y dejar de posponer para después. De nada servirá intentar un vínculo sin compromiso, cuando en realidad tu naturaleza es otra.

¿Cómo saber cuál es mi signo en el horóscopo chino según tu signo del zodiaco?

Signo del Zodiaco Horóscopo Chino Aries Dragón Tauro Serpiente Géminis Caballo Cáncer Cabra Leo Mono Virgo Gallo Libra Perro Escorpio Cerdo Sagitario Rata Capricornio Buey Acuario Tigre Piscis Conejo

