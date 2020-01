Horóscopo semanal con Mhoni Vidente: predicciones para tu signo zodiacal del 27 de enero al 2 de febrero

Horóscopo semanal del 27 de enero al 2 de febrero de 2020 | ¿Quieres saber si te irá bien en el amor, dinero, salud y trabajo en la segunda semana del año? Descúbrelo a través de las acertadas predicciones de la esotérica Mhoni Vidente con solo ubicar tu signo zodiacal en la siguiente nota.

Por medio de Facebook, la esotérica más famosa de las redes sociales publicó el horóscopo que va del 27 de enero al 2 de febrero de 2019. Revisa la lista con las predicciones y los números de la suerte para tu signo del zodiaco

¿Cómo saber mi horóscopo de la semana y qué signo soy?

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Si eres de Aries empezarás a tener síntomas de seguridad, de que puedes tomar al toro por el asta. Tu cualidad para liderar estará en su mejor versión y justo ahora que tendrás mucho trabajo, no solo serás testigo de tu buen rendimiento, sino que tus jefes también te reconocerán. Ten cuidado con las malas amistades y no olvides conservar la modestia cuando alcances el éxito.

Números de la suerte para Aries: 05 y 66

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Para los signo de Tauro será una semana para mantener equilibrado el temperamento y mostrarte impermeable a los vituperios de familiares y supuestos amigos.

Tendrás propuestas para salir de viaje, pero, ojo, piensa bien lo que haces. Nunca te comprometas sentimental con dos mujeres simultáneamente. No dañes, sino quieres ser dañado. Si aparecen nuevos retos, no les temas.

Números de la suerte de Tauro: 00 y 23

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Mhoni Vidente vaticina que tendrás una semana cargada de buenas energías. En el trabajo tendrás nuevas oportunidades y respecto al dinero, serás recompensado, pero evita el narcisismo sino tu suerte puede caer como un castillo de naipes. Además, procura no controlar mucho a tu pareja, dale su espacio, déjala decidir.

Números de la suerte de Géminis: 07 y 53

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Cáncer trata de apelar a la comunicación introspectiva, habla contigo mismo y analiza. Habrán muchas preocupaciones, pero recuerda que tú podrías estar siendo el pilar de un grupo de trabajo o de tu familia.

Tendrás mejoras en el trabajo y en el amor notarás incontables muestras de sincronía con tu pareja. Si eres soltero y estás en busca de tu media naranja, Capricornio y Piscis son tus mejores opciones.

Números de la suerte de Cáncer: 05 y 24

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Los de signo Leo son, por naturaleza, muy impulsivos y tiene bastante facilidad para atraer problemas. Empieza por poner en tu radar puntos de relajación porque tendrás más presión en el trabajo.

El amor no ha estado de tu lado un buen tiempo. Ya no busques, no lo fuerces. A veces, la ruta hacia tu media naranja puede darse de modo espontáneo.

Números de la suerte de Leo: 00 y 76

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Mhoni Vidente detectó que tendrás mucha suerte a la hora de materializar nuevos proyectos. Sobre todo si está ligado a temas publicitarios. Tu signo es muy hábil para ganar dinero, pero ten cuidado con despilfarrar lo ganado.

Huye del estrés realizando actividad física. El jueves podrías tener una propuesta para formalizar un romance con la personas que sales. Los solteros, en cambio, tendrán varias invitaciones sentimentales.

Números de la suerte de Virgo: 10 y 34

Horóscopo semanal de Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

La memoria no estará de tu lado. Recordarás varios momentos tensos y problemáticos. Trata de conservar la calma para no caer ante un impulso innecesario.

En el amor tendrás dificultades con terceras personas y, problablemente, te hayas convertido en el blanco de algún estafador. Ten cuidado con lo escuchas o lo que firmas.

Números de la suerte de Libra: 09, 27 y 66

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Nuevas ideas, nuevas propuestas de trabajo. Tu signo es creativo y, sobre todo, futurista cuando debe elaborar nuevas alternativas de vida. Las amistades más cercanas serán un agente externo relevante para que mantengas la calma.

Además, en el amor, debes estar preparado porque tu pareja te propondrá que vivan juntos. No dejes la dieta y nunca olvides mejorar tu look, la primera impresión siempre es importante.

Números de la suerte de Escorpio: 07 y 21

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Tendrás las energías al tope. No corras y trata de distribuirlas de la manera correcta. Sobre todo en el trabajo. A veces, es mejor ir paso a paso para tantear el campo y a las posibles bajas para que no trastabilles.

El amor que se fue, ya no volverá, pero tendrás una nueva oportunidad para volver a tu familia, a tu madre, quien te pedirá un favor y ahí será el momento perfecto para la reconciliación.

Números de la suerte de Sagitario: 02 y 17

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

¿Tienes proyectos de vida? Esta es la semana perfecta para que concretes esos objetivos que te planteaste con anticipación. En el trabajo habrá una metamorfosis a tu favor.

Ojo: te darán una mascota. Pero tranquilo porque tu pareja te ayudará a eliminar los malos pensamientos. Haz dieta, viaja en familia y ten cuidado con la vanidad.

Números de la suerte de Capricornio: 05 y 42

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Mhoni Vidente predice que tendrás una semana alegre, eufórica. El éxito que tanto añorabas irá poniéndose al relieve tanto en el trabajo como en tus ambiciones personales, como negocios o proyectos.

En la salud cuida bastante tu estómago. Evita la pereza y procura hacer ejercicio. Un familiar te pedirá un favor económico, pero es a tu papá a quien tendrás que prestar más atención. Visítalo y llévalo al médico. Y en el amor regresarás con una expareja.

Números de la suerte de Acuario: 01 y 17

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Ya no amontones más el trabajo que tienes pendiente. Si estás aburrido en tu centro laboral, empieza a buscar nuevas opciones para resolver esa monotonía. Eres sentimental y eso te vuelve una fuente de consejos.

Tendrás un dinero extra y en el amor seguirás con la misma estabilidad con tu pareja, pero llegarán pensamientos maliciosos. Analiza y decide. Un amigo te ayudará a formar una empresa.

Números de la suerte de Piscis: 09 y 88