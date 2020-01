El Horóscopo Chino 2020 depara un buen inicio de año para todas las personas representadas por el signo del Buey. Será uno tranquilizador y de buenas oportunidades tanto en el ámbito del amor, dinero, salud y trabajo. Revisa los detalles de las predicciones para que estés preparado para los desafíos que enfrentarás en el día a día.

El Año de la Rata de Metal, el cual iniciará el próximo 25 de enero de 2020 y finalizará el próximo 11 de febrero de 2021, tendrá una influencia positiva en todas las personas de este signo.

La astrología china depara un nuevo año favorable a los bueyes y les asegura el éxito en los problemas que afronten. Será de un ambiente festivo en particular en lo laborioso, por lo que no deberán de tener miedo al tomar decisiones sobre su carrera.

Recibirán toda la energía positiva del Año de la Rata de Metal e iniciarán los primeros días con energía positiva. Además, se mostrarán optimistas y audaces con todos sus proyectos.

¿Cómo es el buey en el horóscopo chino?

El Buey representa la perseverancia, el poder y la fuerza para la astrología china. Por su naturaleza son serios, pacientes y suelen ser reservados cuando es necesario. Detrás de estas características se esconde una bomba de tiempo, no soportan fallar ni que alguien les falle y esto puede detonar que pierdan la paciencia.

Son buenos amigos, inspiran confianza y saben guardar secretos. De acuerdo a la leyenda, el Buey fue el segundo en llegar en la carrera convocada por Buda, por lo que se considera que los años de la Rata, que llegó primero, también son buenos para ellos.

Nacidos en constitución Yin, son creativos, pacientes y valoran la lealtad sobre todas las cosas. Pueden que parezcan un poco reservados o serios, pero esto lo recompensa su profesionalismo en el trabajo, lo cual lo suelen valorar sus compañeros.

Personalidad del buey según el horóscopo chino

Son tenaces y representan la prosperidad obtenida a través del esfuerzo en todo lo que se proponen. Son metódicos, serios, lógicos y pacientes. En el lado negativo, pueden ser intolerantes y rígidos.

Su mentalidad es tradicional y pragmática, les gustan los ambientes tranquilos y armónicos. Prefieren evitar las disputas pase lo que pase, ya que detestan los momentos de tensión.

Horóscopo chino 2020 del buey: predicciones en el amor

En este aspecto, los representados por el Buey tendrán que tener mucha paciencia y hacer esfuerzos. Los que tienen pareja, tendrá que poner de su parte para que todo vaya bien.

Es posible que discusiones con familiares u otras personas puedan generar discordias en la relación, por lo que será importante la comunicación y no hacer caso a comentarios de terceros. En este punto, es importante que prevalezca la madurez y responsabilidad como adulto.

Para los que no tienen pareja se depara un año no tan favorable. Es probable que las relaciones que inicien no salgan como esperaban, por lo que habrá sufrimientos y discusiones. Será mejor no tener grandes expectativas.

Horóscopo chino 2020 del buey: predicciones sobre el dinero

Deberán de terminar de desarrollar todos sus talentos zodiacales para utilizar el dinero con precaución e inteligencia. Deberán de pensar en los años de sequías y ponerse en posiciones de pérdidas. Será importante que adquieran el hábito del ahorro.

Horóscopo chino 2020 del buey: predicciones sobre la salud

En este aspecto los del signo del Buey no tendrán mayores dificultades. Las molestias que sentirán serán por el estrés que viven en el aspecto laboral, por lo que será importante que busquen espacios para relajarse.

Si se presente el caso en el que hay molestias o dolencias recurrentes, es recomendable que se hagan revisiones médicas a tiempo para evitar problemas futuros o complicaciones.

Años de nacimiento del buey en el horóscopo chino

Las personas del signo Buey en el horóscopo chino son quienes nacieron en los siguientes años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009.

¿Con qué signos es más compatible el buey?

Según la astrología china, el Gallo sería la pareja ideal para los bueyes. Ambos respetan a la autoridad, admiran la eficiencia y le ponen gran dedicación a los deberes.

De igual forma, también harían buena dupla con los de signo Rata o Serpiente, ya que ambos por las características que comparten con el Buey se interesarán en ellos. En menor grado, hay compatibilidad con el Dragón, el Conejo, el Buey, el Jabalí y el Mono. Con la Oveja, el Tigre y el Perro, la relación es complicada.

Colores de la suerte del buey

Los colores de la suerte para los representados por el Buey con tres: el blanco, amarillo y verde.

Números de la suerte del buey

Los números de la suerte de este signo son el 1 y el 4 y los números que los contienen, como por ejemplo el 14 o 41.

¿Qué empleos y carreras son mejores para el buey?

Los bueyes buscan trabajos estables y que sean de largo plazo debido a su personalidad. Las profesiones que se adecuan a él son las de medicina, derecho, relacionados a empresas o a la educación.

Famosos y celebridades nacidas bajo el signo chino del buey

Entre los famosos del Horóscopo Chino del Buey están Charles Chaplin, Jack Nicholson, Alfonso Cuarón, Jim Carrey, Joaquin Sabina, Andrés Calamaro, Walt Disney, Cristiano Ronaldo, la Reina Sonia y el Príncipe Haakon de Noruega, Kaley Cuoco, George Clooney, Richard Gere y Pedro Almodóvar.

¿Qué significa el buey para la cultura china?

Para la cultura china, el signo del Buey representa la prosperidad, dedicación y trabajo.