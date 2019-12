Predicciones 2020 | Lee el horóscopo del Año 2020. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco.

¿Cuáles son las fechas de los signos del zodiaco?

Aquí te mostramos cuáles son los 12 signos del zodiaco según tu fecha de nacimiento.

Signo zodiacal Fecha de nacimiento Aries 21 de marzo - 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

¿Cuáles serán los signos con más suerte en el 2020?

De acuerdo al horóscopo del Año 2020, los tres signos del zodiaco que tendrán más suerte en el amor, trabajo y salud son Tauro, Leo y Virgo.

- Tauro

Tras una larga etapa de cambios, empezarás a sentir una verdadera transformación dentro de ti. Se vienen tiempos de reflexión y calma. Concéntrate en ser feliz.

- Leo

Tu luz pura y brillante llamará la atención de todos. Este 2020 explotarás tu creatividad y afianzarás tu amor propio. Solo deja de lado tu orgullo y siéntete en confianza con tus acciones.

- Virgo

Tendrás mucha buena suerte durante el 2020. No dejes que errores de comunicación afecten tu vida personal y te generen confusiones.

Predicciones 2020 para los signos del zodiaco

Jhan Sandoval y sus cartas del tarot te brindan las más acertadas predicciones en el amor, salud, trabajo y dinero para el Año 2020, según tu signo zodiacal.

Predicciones para Aries 2020

Este Año 2020 será de éxito para los nativos del signo zodiacal Aries. El seis de Bastos, la carta de la realización, anuncia una etapa de victorias, de acuerdo a las predicciones.

Aries en el trabajo

La primera mitad del 2020 será competitiva y exitosa en el ámbito laboral, pues los arianos estarán bajo la supervisión de personas importantes y con autoridad, que los llevarán a liderar nuevos proyectos en los que demostrarán sus talentos y habilidades.

Aries en el dinero

El Año 2020 empieza con algunas restricciones en cuanto a dinero, pero alcanzarán estabilidad con la llegada del mes de junio, mientras tanto, los Aries se enfocarán en pagar algunas deudas y contarán con apoyo para no caer en situaciones extremas. Es recomendable evitar gastos innecesarios que no puedes solventar.

Aries en el amor

El horóscopo 2020 para Aries revela estabilidad en el ámbito sentimental. Para las parejas, es un año de matrimonio y convivencia, de modo que hasta el mes de abril se podrán concretar y formalizar situaciones. La fertilidad también marcará a los nacidos bajo este signo del zodiaco.

Para los solteros se presentarán dos alternativas: una del pasado, que de repente no conviene, y otra persona con la que se puede formar una vida no solo sentimental, sino material, económica y profesional.

Número de la suerte: 19

Predicciones para Tauro 2020

Tauro inicia el Año 2020 con ciertos altibajos económicos, pero que sabrán manejar aunque tengan muchos gastos. Según el horóscopo, la primera etapa es fluctuante, pero en la segunda mitad se materializan propuestas positivas, entre ellas: migrar al extranjero o estudiar una maestría.

Tauro en el trabajo

En el ámbito laboral tendrán acuerdos y nuevas alianzas con gente del pasado que quizá antes falló o no era consecuente. Las ofertas laborales estarán vinculadas a viajes, por ejemplo: negocios en el extranjero, exportación, importación o turismo.

Tauro en el dinero

La economía se verá favorecida a pesar de algunas pérdidas importantes durante 2019. Una sociedad empezara a rendir frutos y proyecciones de crecimiento. Tal vez los primeros meses del 2020 haya inestabilidad, pero al finalizar el último trimestre del año, se verá una gran solvencia material con posiblidad de mejorar en lo personal.

Tauro en el amor

Los nativos de este signo zodiacal iniciarán el 2020 relativamente solos. A pesar de que hay una persona que los busca y colocan barreras, los Tauo cerrarán el año con un compromiso. Encontrarán el amor y la posibilidad de convivir, además de concretar algo importante.

Número de la suerte: 10

Predicciones para Géminis 2020

Inicias el Año 2020 con algún desorden en el ámbito laboral. Tal vez un proyecto o acción que no se pudo concretar.

Géminis en el trabajo

La falta de objetividad puede jugarte una mala pasada en los primeros meses del año. Es posible de que abandones ideas o situaciones que inicialmente te generaban ilusión, pero te diste cuenta de algo que impedirá que se realice.

Este hecho será muy duro para ti, pero te servirá para que retomes un camino que te llevará al éxito que estabas esperando. Será un año de transición y serás muy exigente contigo mismo en tu crecimiento profesional.

Géminis en el dinero

Tendrás buena fortuna, aunque hayas pasado por pérdidas importantes el año pasado. Sin embargo, durante los primeros meses de 2020 podrías atravesar cierta inestabilidad económica. A partir de la segunda mitad del año llegarás a acuerdos que te beneficiarán y te darán solvencia.

Géminis en el amor

Tus predicciones 2020 para el amor indican que será un año de decisiones. Deberás elegir entre dos personas: una que busca seguridad contigo; y otra que es muy confusa, pero te llama mucho la atención.

Se presentará una situación que te generará inestabilidad, es momento de que reviertas las cosas a tu favor.

Número de la suerte: 11

Predicciones para Cáncer 2020

El Año 2020 estará marcado por las tentaciones y la ambición. No te dejes llevar por cosas que parezcas duraderas porque en realidad te traerán problemas.

A partir de abril te enfocarás en proyectos que serán positivos para ti. Por otra parte, trata de no caer en los excesos respecto a la comida y otros vicios.

Cáncer en el trabajo

Tendrás estabilidad laboral a partir de septiembre. Antes de ello te dedicarás a trabajar arduamente. Ten cuidado con ciertos compañeros de trabajo que podrían traicionarte.

Cáncer en el dinero

A partir de julio todo tu esfuerzo se verá reflejado en tus ingresos económicos. Algunas personas del signo zodiacal Cáncer podrían cerrar el Año 2020 viendo negocios relacionados con inmuebles.

Cáncer en el amor

Has sufrido fuertes decepciones en el amor. Aún tienes el recuerdo de esa persona que te hizo sufrir mucho, pero este Año 2020 la superarás y mejorarás tus relaciones sociales.

Se viene una reconciliación o un nuevo amor, el cual sentirás que conoces desde siempre.

Número de la suerte: 7

Predicciones para Leo 2020

Empezarás el Año Nuevo con viajes. Será una etapa llena de dinamismo, nuevas aventuras y proyectos en la que te relacionarás con personas jóvenes.

También tomarás decisiones muy importantes que se volverán un gran reto para ti. Tu vitalidad te conducirá al éxito y lograrás todos tus objetivos.

Leo en el trabajo

Concretarás un viaje entre julio y agosto, el cual te permitirá ascender a nivel profesional. Superarás cualquier obstáculo o competencia que se te presente.

Leo en el dinero

Es probable de que este 2020 dividas tus asuntos laborales en dos negocios para que ganes más dinero. Sin embargo, ten cuidado en los últimos meses del año ya que podrían estafarte o sufrir pérdidas económicas.

Leo en el amor

Será un año en el que desconfiarás del amor. Aparecerán nuevas personas en tu vida pero tendrás la tendencia a cuidarte en exceso. Si estás en una relación, hay altas probabilidades de que caigas en tentaciones, engaños o triángulos amorosos.

Número de la suerte: 6

Predicciones para Virgo 2020

Iniciarás el Año 2020 pagando algunas deudas y viendo otros temas económicos que te causaron estrés en los anteriores meses. Se viene una mudanza o algo relacionado a asuntos del hogar.

Por otra parte, tienes que aprender a perdonar si no quieres que tus planes se retrasen este año.

Virgo en el trabajo

Vas a querer cambiar de rubro laboral o empezar una situación novedosa para ti en el ámbito profesional. También tendrás proyectos relacionados con migrar o irte a vivir a otra ciudad o país.

Virgo en el dinero

Invertirás en tus estudios, lo cual te permitirá ampliar tus horizontes y consolidar tus objetivos, especialmente durante los últimos cuatro meses del Año 2020.

Virgo en el amor

No te dejes llevar por pasiones intempestivas, inesperadas o caprichos porque podrías tomar caminos incorrectos. Si estás en pareja, debes dejar atrás tus dudas y temores y no soltar esa relación importante en tu vida.

Número de la suerte: 13

Predicciones para Libra 2020

Libra es un signo zodiacal que siempre busca el equilibrio. No debes dejar que las ideas negativas afecten tu sólida tranquilidad. Practica la meditación.

Libra en el trabajo

Será un año en el que debes analizar si te conviene mantener los proyectos que no están rindiendo como quisieras. Surgirá una situación favorable en el ámbito profesional después de junio.

Libra en el dinero

Empezarías el año con cierto desequilibrio económico, no obstante, debes organizarte bien para que encuentres un balance entre tus deudas y tus otros deberes económicos para que de ahí no estés angustiado.

Libra en el amor

El Año 2020 será de nuevos amores y pasiones. Existen altas posibilidades de que te enamores. Solo evita las peleas e imponer tu fuerte carácter porque eso no permitirá que tengas una relación sólida.

Número de la suerte: 4

Predicciones para Escorpio 2020

Este Año 2020 se te presentarán dos grandes proyectos: uno que ya estás trabajándolo y otro que surgirá en los primeros meses del año, el cual será exitoso. Solo debes organizarte para que el triunfo esté de tu lado.

Escorpio en el trabajo

Tendrás el apoyo de personas muy importantes en el aspecto laboral. Habrá mucho trabajo en tu vida. No obstante, serás susceptible a las críticas. No dejes que eso influya en tu crecimiento profesional.

Escorpio en el dinero

Ten cuidado con la organización de tu dinero. Escorpio, eres un signo zodiacal muy hermético respecto a tus gastos, pero este Año 2020 tendrás algo de dispersión. Sobre todo durante los últimos seis meses del año.

Escorpio en el amor

Será un año en el que una persona aparecerá en tu vida y te generará mucha pasión, sin embargo, también desatará ciertos celos interiores.

Número de la suerte: 17

Predicciones para Sagitario 2020

Las cosas no saldrán como las esperabas, pero eso no debe impedir que continúes con tus proyectos al aire porque a partir de julio todo mejorará. Ese negocio, viaje o plan de estudios se concretará, pero todo depende de cuánto te esfuerces.

Sagitario en el trabajo

Aprovecharás los primeros meses del Año 2020 para descansar. También podrían presentarte problemas de salud que retrasen un poco tus planes. En abril te darás cuenta de todo lo acumulado y empezarás a trabajar más fuerte.

Sagitario en el dinero

Inicias el año con estabilidad económica. Tendrás mejores ingresos, lo que te permitirá pagar algunas deudas y organizar mejor tu economía.

Sagitario en el amor

Pasarás por una etapa de tranquilidad en el amor. Si estás en pareja, afianzarán su compromiso. Si estás soltero, encontrarás a una persona que se volverá importante en tu vida.

Número de la suerte: 18

Predicciones para Capricornio 2020

Será un año en el que buscarás solidez en diversos aspectos de tu vida. En el plano sentimental, es posible que en mayo hables sobre planes de matrimonio si estás en una relación amorosa.

Capricornio en el trabajo

Es probable que durante mayo sufras alguna pérdida importante a nivel laboral, como la salida de tu trabajo. Te generará mucho dolor, sin embargo, no desesperes porque después de esa mala experiencia vendrá una oportunidad de crecimiento profesional increíble.

También tendrás la posibilidad de comprar un vehículo o viajar por motivos de trabajo.

Capricornio en el dinero

Tendrás estabilidad económica en el Año 2020. Establecerás una alianza con alguien que te ayudará a solventar tus ingresos económicos.

Capricornio en el amor

Dejarás atrás una situación que te causó mucho dolor. Una vez que lo hayas superado te darás cuenta de que tienes nuevas opciones. Encontrarás a la persona ideal.

Número de la suerte: 15

Predicciones para Acuario 2020

Las predicciones 2020 señalan que en los primeros meses tendrás algunas dudas sobre tus proyectos personales. Pero no debes temer porque todo saldrá bien este Año 2020.

Acuario en el trabajo

Iniciarás un negocio que te abrirá nuevas oportunidades. Tu entorno laboral y tus amistades te favorecerán y desarrollarás nuevos talentos.

A nivel artístico, descubrirás una pasión que tenías escondida relacionada a la literatura, la escritura o el comercio.

Acuario en el dinero

Este Año 2020 debes controlar mejor tus ingresos económicos. No confíes en préstamos o situaciones financieras que busquen salvarte del momento. Solo organízate mejor. No inviertas en objetos o experiencias que no te convengan.

Acuario en el amor

Será un año de estabilidad y compromiso. Si estás con pareja, podrían hablar incluso sobre planes de matrimonio.

Número de la suerte: 4

Predicciones para Piscis 2020

Este Año 2020 tendrás bastante control de tu energía y desarrollarás tu capacidad de mando, lo cual te ayudará en tu desenvolvimiento profesional.

Piscis en el trabajo

Será un año de desarrollo. Durante abril aparecerán nuevas oportunidades relacionadas a viajes o diferentes actividades a tu rutina diaria. Ello te ayudará a tu crecimiento personal.

También evaluarás nuevas opciones vinculadas a personas que recién conocerás e incluso que no viven en tu ciudad.

Piscis en el dinero

Será un año austero. Administrarás meticulosamente tu dinero. Sin embargo, hacia la mitad del Año 2020, alcanzarás la estabilidad económica y mejorarás tus ingresos.

Es probable que este año inviertas en estudios, capacitaciones o diplomados: actividades que has dejado pendiente durante mucho tiempo pero ahora lo lograrás.

Piscis en el amor

Empezarás el año con una decepción amorosa. Trata de no ser duro contigo mismo y no te quedes con el resentimiento. Tendrás la oportunidad de conocer a alguien que llenarás de seguridad tu vida.

Número de la suerte: 21

Los signos del zodiaco más compatibles en 2020

¿Deseas conocer si tu pareja es compatible contigo? Conoce cuáles son los signos zodiacales que guardan mayor afinidad en el amor.

Aries con Aries

La compatibilidad entre ambos signos astrales es muy elevada pues ambos comprenden las necesidades que tienen los otros. La pasión y el juego son unos sentimientos que predominan entre ambos. No obstante, algo que deben evitar hacer entre ambos es competir.

Aries con Leo

Una conexión casi inmediata es la que surgirá entre ambos. La pareja conformada por Aries y Leo se apoyarán mutuamente haciendo de esta relación algo largo y duradero.

Leo con Leo

Dignidad, brillo y generosidad es lo que une a ambos signos. Ambos pueden alcanzar grandes cosas pues son fogosos y apasionados.

Leo con Sagitario

Su optimismo y generosidad los puede llevar por buen camino, además que saben comprenderse y darse amor. Su complicidad es única.

Virgo con Virgo

Las cartas astrales señalan una fuerte compatibilidad entre ambos por lo cual serán capaces de todo. Las palabras claves serán detalle y perfección; sin embargo, deberán evitar las exigencias excesivas.

Tauro con Capricornio

Son tal para cual. La confianza, formalidad y coherencia será un pilar en su relación.

Géminis con Géminis

Pasarán momentos agradables, se entenderán y estimularán; sin embargo, deberán esforzarse para concretar sus ideas.

Acuario con Acuario

Pareja creativa, excéntrica y diferente. Sus planes estarán dirigidos por la improvisación y los gustos en común. Pueden lograr mucho juntos.

Escorpio con Piscis

Una unión con toda posibilidad de éxito. Poseen una afinidad recíproca que se encuentra muy poco en el universo zodiacal. Su mágica unión será inmune a todo.

¿Que signos del zodiaco tendrán momentos complicados en 2020?

Los signos del zodiaco que vivirán cambios inesperados en el Año 2020 son Aries, Leo y Sagitario. Estos signos zodiacales deben estar muy alertas ya que se podrían presentar algunos hechos importantes en sus vidas.

¿Qué animal soy según el horóscopo chino?

Para saber qué animal eres en el Horóscopo Chino 2020, debes hacerlo de acuerdo a tu fecha de nacimiento. A continuación, le presentamos el nombre del animal con sus respectivos años.

Signo la rata - 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Las personas nacidas bajo este signo del Horóscopo Chino suelen estar acompañadas de familiares y amigos, además gustan ayudarlos. Se caracterizan por su pasión al trabajo y al ahorro.

Signo el buey - 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Las personas de este signo son tranquilos, cariñosos y respetuosos. Amantes del trabajo, del orden y la limpieza, además tienen gran pasión por el arte. Suelen ser muy celosos, sin embargo detestan las discusiones.

Signo el conejo - 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Las personas de estos años son inteligentes, amables, atentos, características que los hacen ser muy aceptados por todos. Prefieren la paz y ambientes cordiales.

Signo el dragón - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Emprendedor, fuerte, lleno de energía. Suele molestarse a tal punto de desconocerse, pero también es considerado un buen consejero. Es un animal muy enamoradizo.

Signo la serpiente - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Suelen ser personas elegantes, astutas, pero cariñosas con sus amigos. Pueden molestarse por horas, pero luego de haber mantenido la calma por mucho tiempo.

Signo el caballo - 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Aventureros, llenos de energía, amigueros suelen ser lo nacidos en los años que rige el caballo. Prefieren viajar y conocer a nuevas personas, a esto se le suma descubrir nuevas culturas e idiomas.

Signo la cabra - 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Disfrutan del arte, así como estar rodeados de niños. Prefieren el ambiente familiar y no les gusta la presión, por lo que en el trabajo prefieren no tener jefes.

Signo el mono - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Es un animal conflictivo cuando no se siente valorado, pero muchas veces suele ser divertido, simpático, amiguero. Disfruta mucho de las fiestas.

Signo el gallo - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Los nacidos en estos años son muy ordenados, observadores, atentos con otras personas, por lo que en pareja suelen ser románticos.

Signo el perro - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Trabajadores, leales, justos. Son cautivadores con su personalidad y su sentido del humor. Suelen ser muy celosos con la pareja, pero siempre serán fieles.

Signo el cerdo - 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Suelen ser confiados, agradables, no son vanidosos, sin bien tienen paciencia, pero la pueden perder en algún momento.