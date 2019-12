¿Quieres saber la predicción del horóscopo de hoy, lunes 30 de diciembre de 2019, para Leo? Averigua lo que le deparan los astros en el amor, salud, dinero y trabajo para este signo zodiacal.

Horóscopo de hoy para Leo en el amor

No soluciones de manera superficial los problemas o diferencias de pareja. Tu número es el 19 y tu color el amarillo.

Horóscopo de hoy para Leo en el trabajo

Dejas de contar con algún apoyo. Este cambio te ayudará a enfocarte con mayor responsabilidad en tu trabajo.

Horóscopo de hoy para Leo en la salud

¡Cuidado! Podría ser un mal día para consumir alimentos que no acostumbras. No te descontroles y piensa en lo que podría pasar si no te cuidas.

