Horóscopo semanal gratis de Mhoni Vidente | ¿Una buena noticia llegará a tu vida? Descubre si serás el afortunado sobre lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal durante la tercera semana de diciembre de 2019. Mira las predicciones en el amor, salud, trabajo y dinero.

Por medio de Facebook, la esotérica más famosa de las redes sociales publicó el horóscopo que va del 16 al 22 de diciembre de 2019. Revisa la lista con las predicciones y los números de la suerte para tu signo del zodiaco

¿Cómo saber mi horóscopo de la semana y qué signo soy?

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Se vienen días de cambios radicales en el ámbito laboral. Tus compañeros de trabajo te invitarán a una reunión navideña. Trata de no malgastar tu dinero.

En el amor, si estás soltero llegará una persona especial a tu vida de los signos Géminis o Capricornio que será muy compatible contigo, de acuerdo a la predicción de Mhoni Vidente. La esotérica recomienda que utilices prendas de color azul fuerte para atraer la fortuna.

Números de la suerte para Aries: 09,27 y 30

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

En el trabajo surgirán algunas dudas respecto a tu futuro laboral. Trata de eliminar esos pensamientos negativos de tu vida.

Llegó el momento en que empieces a independizarte de tu familia. Usa prendas de color amarillo para atraer la buena suerte.

Números de la suerte para Tauro: 04, 29 y 53

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Mhoni Vidente recomienda a las personas de este signo zodiacal que no tengan miedo a los nuevos retos si están a punto de cambiar de trabajo o empezar un nuevo negocio. Saldrás victorioso de todas estas experiencias.

En el amor, ten cuidado con alguien de tu pasado que solo busca hacerte daño o transmitirte mala energía. Aléjate de él o ella.

Números de la suerte para Géminis: 13, 40 y 98

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Debes ponerle más empeño y ganas a tu trabajo sino no podrás avanzar con tus proyectos. Pese a ello, tendrás la posibilidad de recibir un bono o aumento de sueldo.

En el amor, si estás saliendo con alguien hablarás sobre la posibilidad de formalizar esa relación. No temas y hazlo.

Números de la suerte para Cáncer: 02, 17 y 66

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

En el amor, es momento de que dejes atrás a ese mal amor y también a aquellas amistades que solo estuvieron a tu lado por interés.

Enfrentarás todos tus miedos y saldrás adelante de cualquier situación. Busca a tu familia en esta época navideña y recuerda que es el mes del perdón.

Números de la suerte para Leo: 00, 13 y 56

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Estás en una etapa de valentía y afirmación en tu vida. Recibirás la noticia de que alguien de tu familia espera un hijo.

Cuida tu salud, especialmente en cuestiones del estómago o hígado. En el amor, si tienes pareja evitar ver problemas donde no los hay. Vive tu relación amorosa tranquilamente. Usa prendas de color verde para atraer la fortuna.

Número de la suerte para Virgo: 04, 21 y 77

Horóscopo semanal de Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

En el trabajo no tengas miedo de seguir adelante con todos tus proyectos. Te irá perfecto. Sin embargo, ten cuidado con las traiciones de algunos de tus compañeros. Sé discreto y no te metas en problemas ajenos.

Tu vida amorosa va por buen camino. Formarás una relación seria con tu pareja actual. Tu color de la suerte es el amarillo.

Números de la suerte para Libra: 02, 07 y 56

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Un amor del pasado volverá y te pedirá una nueva oportunidad. Errar es humano, así que no dudes en hacerlo. Si estás soltero, llegará una persona de los signos del zodiaco Acuario o Piscis a tu vida. Serán muy compatibles.

En el trabajo, Mhoni Vidente recomienda que no seas terco y sigas adelante con tus proyectos porque todo saldrá bien.

Números de la suerte para Escorpio: 08, 19 y 27

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Será una semana con buena energía a tu alrededor. Solo procura ordenarte en todos tus deberes para que te alcance el tiempo. No hagas caso a las críticas de las personas que solo te envidian.

Recibirás un dinero extra. Paga tus deudas y organiza mejor tus gastos. Un amigo te buscará e invitará a formar un negocio. Tu color para atraer la suerte es el naranja.

Números de la suerte para Sagitario: 09, 21 y 88

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Es tiempo de estar más en comunión con lo espiritual y encontrar la paz interior, Capricornio. Seguirás con tus proyectos de vida y buscarás una mejor opción laboral.

No desaproveches ninguna oportunidad de crecimiento que se presente en esta semana. Por otra parte, ten cuidado con tu celular para que no se dañe.

Números de la suerte para Capricornio: 03, 44 y 51

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Las personas que nacieron bajo este signo zodiacal deben evitar generar problemas donde no los hay durante esta semana.

En el amor, si estás con pareja pasarás por una etapa de pleitos. Encuentra la mejor solución para que consolides tu relación. Si estás soltero, conocerás personas compatibles a nivel sexual contigo.

Números de la suerte para Acuario: 15, 24 y 70

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

En el trabajo las energías a tu alrededor están muy revueltas. Se avecinan cambios de puestos y revisiones, de acuerdo a las predicciones de Mhoni Vidente.

Respecto a tu vida amorosa, ya no busques a esa persona que se fue. Ten más fuerza interior y no la desperdicies con gente que no vale la pena.

Números de la suerte para Piscis: 10, 23 y 45

