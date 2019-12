Horóscopo de hoy, sábado 14 de diciembre de 2019, según tu signo zodiacal

Predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 14 de diciembre de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero según tu signo del zodiaco en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer, viernes 13 de diciembre de 2019, por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Fecha de nacimiento Signo zodiacal Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Evita exagerar en las restricciones que estarías imponiéndote y sal a disfrutar de este día como se debe. Es tiempo de superar esa mala experiencia y actuar en función a tu presente. Que los temores no te guíen.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Te sentirás mortificado por las actitudes de tu pareja. Es importante que no te precipites y actúes con moderación, los celos te podrían llevar a un estado de intolerancia extrema. Demuestra control.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Tomarás una determinación quizás guiado por la cólera o falta de entendimiento con tu pareja. Evita pensar demasiado en algo que para esa persona no tiene la menor importancia. Practicidad.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Pensarás en retomar un vínculo con alguien que ya se encuentra lejos. Quizás las dificultades te hagan cambiar de idea y a la larga entiendes que forma parte de tu pasado. No te encierres en esa historia.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Sientes que esa persona no te ha tratado como en realidad debería y decidirás no seguir prolongando una relación que no te hace bien. Evita decir cosas que puedan lastimar a los que te rodean.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Tendrás temas laborales pendientes que decidirás atender en este día. Momento oportuno para el descanso. Tu cuerpo te lo agradecerá. Se te está haciendo difícil sacar de tu mente a esa persona.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Sentirás la necesidad de darte mayor valor del que esa persona te está dando. Tu indiferencia tendrá un resultado inesperado. Expresa sin temor todo lo que sientes, será lo más saludable para ambos.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

A pesar de tu pesimismo logras resolver una discusión con tu pareja. Se presenta un reencuentro amoroso en donde tendrás que decidir si superas o no esos resentimientos que aun mantienes.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Tus expectativas han sido muy altas y quizás esa persona no esté dispuesta a cubrirlas. Tendrás que tomar una decisión que has estado aplazando por mucho tiempo por temor a estar solo.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Frente a ese conflicto, quizás optes por la evasión. Recuerda que no estás solucionando nada con eso y tal vez más bien agudizando un problema que está en tus manos resolver. Toma la iniciativa.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Tu paciencia es posible que haya llegado a su límite producto de la conducta de tu pareja. Es tiempo de hablar claro y sin dejar nada a la suposición. Te sentirás liberado de tus emociones y más tranquilo.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Tendrás que liberarte de la influencia de alguien que no ha sido positivo para ti. Tu intuición te guiará por el camino adecuado esta vez y la experiencia será tu mejor consejera. Evita las dudas y decide.

