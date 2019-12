Horóscopo de hoy, martes 10 de diciembre de 2019, según tu signo zodiacal

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, martes 10 de diciembre de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Signo del Zodiaco Fecha de nacimiento Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Predicciones de hoy para los signos zodiacales

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Aries: Tendrás que evitar enfrentamientos con tu entorno laboral si deseas sacar adelante ese proyecto. Decides dar por finalizada una historia que no ha sido muy saludable para ti. Analiza tus emociones.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Tauro: Un mejor control de tu economía te permitirá sacar ventaja de actividades que serán pasajeras. Te sentirás muy práctico a nivel sentimental y preferirás no complicarte con nada en ese aspecto.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Géminis: Estarías por iniciar un nuevo proyecto que te viene entusiasmando bastante. Planifica con calma. Esa persona sacará tu lado espontaneo y te sentirás con ganas de seducir y enamorar.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Cáncer: Te incorporas a un equipo de trabajo que tendrá mucha disposición por cumplir con las mismas metas. Evita situaciones paralelas que a nivel sentimental puedan desestabilizar tu vida personal.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Leo: Algunos cambios en tu hogar te harán tomar decisiones que habías venido aplazando. Asumirás el control. Tu actitud conciliadora podría sorprender a esa persona. Demuestra tus sentimientos y armonizarás.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Virgo: Es importante que no te dejes vencer por las dificultades que se presenten en el campo profesional. Si decides optar por el silencio es poco lo que puedas resolver en esa historia. Dialoga de una vez.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Libra: Alguien buscará competir contigo en el campo profesional y es mejor que actúes con prudencia. Antes de ponerte a la defensiva con tu pareja, escucha con atención lo que tenga que decir.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Escorpio: No te dejes llevar por ciertos comentarios que lo único que pueden lograr es que te confundas. No tendrás claridad para tomar una decisión en este momento y es mejor que no lo hagas.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sagitario: Tendrás que esforzarte para lograr la estabilidad que deseas. Poco a poco verás los cambios. Evita que la soberbia y arrogancia te distancian poco a poco de tu pareja. Empatía es la clave.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Capricornio: Recibes un ofrecimiento laboral que te hará pensar en la necesidad de desplazarte. Tu conducta podría distanciar a esa persona. Evita situaciones que son innecesarias y poco saludables para la relación.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Acuario: Recibes una oportunidad para mejorar tu situación económica que no debes dejar de pasar. Alguien te hará una invitación a salir que sabrás disfrutar. Evita pensar de manera negativa. Eso se proyecta.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Piscis: Te sentirás motivado para iniciar esos proyectos que buscarán innovar tu vida. Elige el equipo adecuado. Tendrás que darle tiempo a esa persona para comprender mejor como es. Deja las especulaciones.

