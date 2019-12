Predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 7 de diciembre de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 7 de diciembre de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer viernes 6 de diciembre de 2019 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Fecha de nacimiento Signo zodiacal Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Predicciones de hoy para los signos zodiacales

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Predicciones de hoy para Aries: Después de muchas dudas decidirás ir al encuentro de amistades y compañeros. Te sentirás interesado en alguien que tendrá una presencia transitoria en tu vida. Disfrutarás de la situación y del momento.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Predicciones de hoy para Tauro: Tendrás la predisposición para retomar un vínculo luego de algunas diferencias. Es posible que reconsideres tu actitud y tomes la iniciativa debido a los sentimientos que aún prevalecen en ambos.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Predicciones de hoy para Géminis: Tendrás el impulso para asumir una situación que en principio creías muy difícil de enfrentar. Buscarás la estabilidad que alguien te ofrece. Evita situaciones de soberbia que puedan dificultar la relación.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Predicciones de hoy para Cáncer: Algo te estaría disgustando con respecto al entorno y preferirás no decir nada al respecto. Date un tiempo para evaluar mejor a la persona de la que hoy desconfías. Podrías caer en una exageración.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Predicciones de hoy para Leo: Analiza qué es lo que te está impidiendo disfrutar de las cosas en esta etapa. No estarías contento con lo que viene acontecimiento pero es posible que no estés viendo todo de manera objetiva.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Predicciones de hoy para Virgo: Las dudas te harían evitar una situación que venias deseando en el campo emocional. Se coherente con lo que realmente deseas a nivel sentimental. Un encuentro te permitirá cambiar de actitud.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Predicciones de hoy para Libra: Será mejor que intentes liberarte de la carga laboral que vienes acumulando en esta etapa. Un momento de relax te servirá para cambiar de humor. Tus pensamientos estarán con alguien que se encuentra distante.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Predicciones de hoy para Escorpio: Tu atractivo se verá exaltado en estos días y te provocará generar momentos de diversión e intimidad con esa persona. Unión y mayor compromiso en tu vida sentimental. Resuelves conflictos.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Predicciones de hoy para Sagitario: Recuerda todo lo que has venido consiguiendo en este tiempo y agradece por cada cosa que el universo te ha concedido. Evita concentrarte en quejas y reclamos no son convenientes en este momento.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Predicciones de hoy para Capricornio: Una situación que sabes no puede acabar bien, podría ilusionarte. Mantén los pies sobre la tierra como habitualmente lo haces y evita conflictos con las personas que te rodean y te quieren.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Predicciones de hoy para Acuario: No limites tus deseos por realizar actividades en función de alguien que no quiera hacerlas. No te sentirás en sincronía con esa persona y pensarás en reclamar algo que te he molestado. Evita darle mucha importancia.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Predicciones de hoy para Piscis: No es conveniente que te aísles del entorno social. Tu tendencia será a buscar la soledad y no sería saludable. Evita pensar demasiado en una situación que no lo merece y rodéate de las personas que te hagan sentir bien.

Recuerda que en La República puedes consultar el horóscopo diario y saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco cada día.