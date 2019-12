El horóscopo de hoy, viernes 6 de diciembre de 2019 trae las acertadas predicciones de Jhan Sandoval y sus cartas del tarot. Conoce si te irá bien en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer jueves 5 de diciembre de 2019 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Intentarás no realizar ningún cambio en el ámbito laboral. Quizás eso funcione en algunas situaciones, pero no en todos los casos. Alguien intentará reclamar por un espacio que ya no tiene. Evita palabras duras.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Una figura de poder intentará hacer sentir su autoridad. Buscarás la manera de liberarte de cualquier imposición. Tendrás que tomar algún tipo de iniciativa si lo que deseas es recuperar a esa persona.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Te sentirás poco equilibrado y muy irritable. Evita propiciar discusiones que puedan salir de control con el entorno. No tendrás en claro cómo actuar con respecto a ese vínculo. Tómate un tiempo.

PUEDES VER Horóscopo semanal: las predicciones del 2 al 8 de diciembre de 2019 según tu signo del zodiaco

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Alcanzas una meta importante o que has estado buscando durante un tiempo. Momento para brillar. Tu tendencia será a conservar lo que consideras tuyo a nivel sentimental. Aprende a escuchar.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Tendrás que ser mediador en el conflicto de dos compañeros que podrían complicar tus labores. Es importante que seas más receptivo frente a las emociones de esa persona. El equilibrio es la clave.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Algunas demoras y postergaciones te harán sentir el día con mucha lentitud. Aprovecha para planificar. Sentirás que esa persona no te comprende y quizás es por un exceso de susceptibilidad de tu parte.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Alguna capacitación será el objetivo para ti en esta etapa. Buscarás sobresalir ante el entorno laboral. No estarías dispuesto a regresar a esa relación sentimental. Esta vez serás más exigente con lo que quieres.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

No caigas en las provocaciones de una persona que intenta generar conflictos contigo. Toma tu distancia. Insistirás en una relación que posiblemente estés idealizando un poco. Analiza con calma.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Alguna idea de negocio podría darte un ingreso económico que será de utilidad para ti. No la descartes. No permites que el exceso de trabajo genere conflictos en tu relación de pareja. Prudencia.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Escucha lo que tu instinto quiera decirte en esta etapa. Algo no sería del todo positivo y es mejor que no lo ejecutes. Buscarás establecer un mayor control de tu vida sentimental. Será positivo para tu tranquilidad.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Tendrás que ser muy práctico para establecer la prioridad de tus labores. Te estarías recargando de actividades. Algo te estaría limitando en el campo sentimental y es posible que sean ideas infundadas.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Tendrás que tomar decisiones importantes para tu futuro. Un periodo se acaba y es tiempo de celebrar lo alcanzado. Alguien llega a tu vida y renovarás la ilusión en el ámbito sentimental que habías perdido.

