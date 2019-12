Horóscopo de hoy, jueves 5 de diciembre de 2019, según tu signo zodiacal

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, jueves 5 de diciembre de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer miércoles 4 de diciembre de 2019 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Aries: No te anticipes a situaciones que no serán tan complicadas como te lo imaginas. Tendrás que ser práctico. La actitud de esa persona es producto de lo que le has venido demostrando. Se coherente.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Tauro: Tendrás la capacidad suficiente para resolver todo lo que se presente, gracias a tu elocuencia. En tus manos está la posibilidad de recuperar esa relación. Es posible que ya no lo desees.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Géminis: Sentirás que esa labor no te proporciona los resultados que esperabas. Es tiempo de asumir nuevos retos. Advertirás cierto desgaste en tu relación de pareja. Es mejor que enfrentes la situación.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Cáncer: Podrías estar evadiendo algunos problemas que se han venido presentando por no confrontar. Algo no te estaría haciendo bien y tu tendencia será a no querer afrontarlo por temor al cambio.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Leo: Ese proyecto se tomará más tiempo del que habías imaginado. Es mejor que planifiques en función a eso. La soledad será la mejor consejera para que puedas ordenar tu vida sentimental en este momento.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Virgo: Es importante que no te precipites en esa labor si no estás convencido. Tu sexto sentido te sabrá guiar. Esa persona no estaría actuando de manera transparente. Buscarás tener la certeza de tus sospechas.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Libra: Dejas un periodo de dificultades en el campo laboral y te diriges hacia un nuevo rumbo, mucho más satisfactorio. Esa persona buscará limar las tensiones que se han venido dando en la relación de pareja.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Escorpio: Es importante que resuelvas ese asunto que tienes pendiente, para que no se convierta en un problema. Serás más exigente en el ámbito sentimental y eso te llevará a tomar decisiones importantes.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sagitario: Tu economía tendrá un incremento gracias el reconocimiento que recibas por parte de un superior. Momento para disfrutar en pareja por los logros alcanzados. Dejarás las inhibiciones que te limitaban.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Capricornio: Dejas algunas preocupaciones de tipo material para darte ese gusto que venias postergando. Tus pensamientos seguirán en esa persona y buscarás la manera de recuperar su interés.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Acuario: El trabajo en equipo te dará excelentes resultados. Expandirás tus contactos profesionales. Evita caer en situaciones paralelas que puedan confundir tus emociones y las de esa persona. Se consecuente.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Piscis: Tendrás deseos de capacitarte o de tomar algún curso que te de mayores posibilidades profesionales. Esa persona demostrará el grado de madures que tiene y eso te hará evaluar mejor ese vínculo.

Recuerda que en La República puedes consultar el horóscopo diario y saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco cada día.