Horóscopo mensual gratis de Mhoni Vidente | Lee las acertadas predicciones astrales para tu signo zodiacal en este mes de diciembre. Descubre si las cartas favorecerán a tu signo del zodiaco en el amor, trabajo, dinero y salud. Además, Mhoni Vidente te cuenta cuál es tu número de la suerte y color.

Recuerda que también puedes leer las predicciones semanales del horóscopo gracias a las esotérica Mhoni Vidente. Los mejores pronósticos para tu futuro las encontrarás en esta nota.

Horóscopo de diciembre 2019

Mhoni Vidente explicó el horóscopo de diciembre para que conozcas cómo te irá a lo largo del mes, además de algunos consejos de acuerdo a tu signo para que mejores tu destino.

Horóscopo mensual para Aries (21 marzo -19 abril)

En el mes de diciembre para Aries estarás con la mejor actitud en todos los sentidos. Recibirás amor sin límites y tu pareja te hablará sobre formalizar su relación.

Serán días de mucho trabajo y preparación para el cierre de año. Necesitas dormir más y hacer ejercicio para que tu mente esté al 100% en todo lo que realices.

Mhoni Vidente augura que recibirás un dinero extra por cuestiones de trabajo o una deuda del pasado. Comprarás un boleto de avión para pasar Navidad con tu familia o irte con amigos de fin de año. Te propondrán un negocio de venta de ropa o comida

Los nativos del signo zodiacal Aries tendrán sus mejores días los viernes.

Números de la suerte para Aries: 02, 13 y 99.

Color: naranja o rojo.

Horóscopo mensual para Tauro (20 abril - 20 mayo)

Según Mhoni Vidente, diciembre será un mes de mucho trabajo, presentarás exámenes finales en la escuela. Mantente ocupado para que tu energía fluya fácilmente, no te pongas trabas tú mismo para ese negocio y empiézalo.

El horóscopo mensual determina que los Tauro en el amor necesitan siempre tener una pareja a su lado para que puedan avanzar, porque a su signo lo caracteriza la sexualidad y pasión. Olvídate de ese amor del pasado.

Los nativos de este signo del zodiaco tendrán sus mejores días todos los martes del mes.

Números de la suerte para Tauro: 07, 16 y 32.

Color: rojo

Géminis y su horóscopo mensual (21 mayo - 20 junio)

Diciembre está lleno de recuerdos y de convivencia familiar. Tu signo es el pilar de la familia, por eso todo mundo acude a ti. Serán 31 días de nuevas oportunidades de trabajo o ideas de poner un negocio; no lo dejes pasar.

En el amor, el horóscopo mensual de Mhoni Vidente augura que seguirás cosechando frutos. Tu signo gana la batalla para tener estabilidad emocional o, mejor dicho, quieres a todas o todos.

Los nacidos bajo este signo zodiacal tendrán sus mejores días miércoles.

Color: Azul

Números de la suerte para Géminis: 02, 17 y 44.

Horóscopo mensual para Cáncer (21 junio - 22 julio)

Mhoni Vidente augura prosperidad a los nacidos bajo el signo zodiacal de Cáncer, alcanzando nuevas metas laborales. Recuerda que es un mes para renovarte por completo y sacar de tu mente los rencores.

En el amor seguirás con tu pareja estable; si estás soltero, muchos amores nuevos llegarán. En diciembre te recomiendo hacer un cambio de imagen y usar mucho perfume para que se renueve por completo tu buena vibra.

Los nacidos bajo este signo zodiacal tendrán sus mejores días lunes.

Números de la suerte para Cáncer: 09, 21 y 33.

Leo y su horóscopo mensual (23 julio - 22 de agosto)

Mhoni Vidente anuncia que para los Leo estos días estarán llenos de emociones nuevas, muchos viajes y conocerás a gente importante. Te llega una propuesta de trabajo durante enero, pero evita platicarlo mucho para que se concrete.

A este signo zodiacal se le recomienda en el amor no jugar con los sentimientos de las personas, recuerda que si no quieres algo en serio con tu pareja, es mejor decirlo y mantener la amistad.

Los nacidos bajo este signo zodiacal tendrán sus mejores días los jueves.

Números de la suerte para Leo: 14, 33 y 70.

Horóscopo mensual de Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Diciembre será un mes lleno de energías positivas para los Virgo, crecerás más y realizarás todo lo que tienes en mente. Mhoni Vidente recomienda tener cuidado con los documentos que firmas y no hacer caso a los chismes.

En el amor, el horóscopo mensual augura que una ex pareja del signo de Aries o Leo te busca para volver. Trata de buscarlo y quedar en paz, recuerda que diciembre es el mes del perdón.

Los nacidos bajo este signo zodiacal tendrán sus mejores días los miércoles.

Números de la suerte para Virgo: 03, 17 y 22.

Color: azul.

PUEDES VER Horóscopo Chino 2019: Predicciones para los signos en el Año del Cerdo

Horóscopo mensual para Libra (23 septiembre - 22 octubre)

El horóscopo mensual de diciembre indica que estás en el momento ideal de ser alguien en la vida y este mes te dará la oportunidad que tanto esperabas, sólo cuídate de las envidias y malos deseos. Habrá cambios en tu trabajo, habla con tus superiores.

En el amor, te buscará una persona de otro estado o país para iniciar una relación formal; recuerda que tu signo siempre se embaraza en diciembre.

Los nativos de este signo del zodiaco tendrán sus mejores días los viernes.

Números de la suerte para Libra: 02, 14 y 33.

Color: amarillo y naranja.

Horóscopo mensual para Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Mhoni Vidente augura que para los nativos de Escorpio es un mes de muchos compromisos familiares y de compras a última hora. tu signo es muy detallista y le gusta quedar bien con todos, por eso tu preocupación de regalar.

El horóscopo mensual indica que para este signo del zodiaco, en el amor los buscarán personas de Sagitario o Piscis para darles un regalo o hablarles de una relación formal.

Los nacidos bajo este signo zodiacal tendrán sus mejores días los martes.

Números de la suerte para Escorpio: 10, 23 y 88 .

Color: azul y rojo.

Horóscopo mensual para Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Para los nativos del signo zodiacal de Sagitario, diciembre será tu mes de la suerte si estás de cumpleaños. No seas tan dramático en el trabajo si no te dieron ese puesto o cargo que querías; considera que no era el momento y ten paciencia.

En el amor, el horóscopo del mes indica que recuerdas a un amor de Aries o Cáncer; háblale en Navidad, será la mejor ocasión para decir lo siento.

Los nativos de este signo del zodiaco tendrán sus mejores días los domingos.

Números de la suerte para Sagitario: 03, 22 y 61.

Color: rojo y naranja.

PUEDES VER Conoce si formas parte de los signos más rebeldes y con personalidad fuerte del zodiaco

Horóscopo mensual para Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Mhoni Vidente indica que este mes los Capricornio tendrán semanas de mucho trabajo, tendrán que estudiar para los exámenes finales; administra tu tiempo y no tengas cosas negativas en tu mente para que concretes todo de la mejor manera.

En el amor piensas en dejar a tu pareja o cambiarla por alguien más, recuerda que tu signo siempre busca a la pareja ideal pero eso no existe, por eso te recomiendo pensar muy bien la decisión que tomarás. Cuídate de problemas de la piel o enfermedad de transmisión sexual.

Los nacidos bajo este signo zodiacal tendrán sus mejores días martes de diciembre.

Números de la suerte para Capricornio: 02, 14 o 27.

Color: azul fuerte.

Horóscopo mensual para Acuario (20 enero - 18 febrero)

En noviembre evita platicar de más si estás en reuniones de trabajo, recuerda que allí es donde salen los chismes, ten discreción. Mhoni Vidente visualiza en el horóscopo mensual, que debes cuidarte de dolores de cabeza o cuello.

En el amor, los nativos del signo zodiacal Acuario decide darte un tiempo a solas para conocer a personas más afines a ti.

Números de la suerte para Acuario: 10, 23 y 44.

Color: azul fuerte o blanco.

Horóscopo mensual para Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Mhoni Vidente y sus predicciones indican que noviembre será un mes de renovación completa en tu forma de ser y te aplicarás en todo lo laboral y escolar. Las energías positivas te rodearán.

El horóscopo mensual augura que en cuestiones de amor te vuelves a enamorar de tu pareja. Recuerda que en la relación hay descontentos y pleitos, pero nada que no se pueda arreglar, y más porque tu signo es muy dramático, así que relájate y pásala bien todo este mes.

Números de la suerte para Piscis: 08, 21 o 33.

Color: blanco y gris.

Horóscopo de Mhoni Vidente en salud, amor y matrimonio

Mhoni Vidente a través de su canal de YouTube sube mensualmente las predicciones para cada signo zodiacal. Aquí te dejamos el horóscopo de diciembre para que sepas cómo te irá en el amor, salud y dinero.