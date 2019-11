Horóscopo de hoy, martes 26 de noviembre de 2019, según tu signo zodiacal

Predicciones para el horóscopo de hoy, martes 26 de noviembre de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Una persona de ideas negativas intentará influir en tus planes. Se discreto con tus proyectos. Cuidado, alguien que es inestable y no ofrece seguridad intentará tentarte o seducirte.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Saldas deudas o pagos pendientes. Negociarás proyectos que favorecerán a tu economía. Te alejas de alguien que creías más interesante de lo que en realidad es. Un nuevo romance se presenta.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Las distracción está dilatando la ejecución de tu labor y como tal, la demora de ese dinero. Los detalles son mutuos, ambos empezarán a expresar el interés por establecer una relación.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Tensiones con compañeros dilataría los resultados que esperas, precaución. Esa persona intenta llamar tu atención pero tu timidez está alejando nuevas posibilidades sentimentales. Arriésgate.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Tu poder de convencimiento evitará que pierdas un contrato o acuerdo comercial importante. Un tiempo de soledad te permitirá retomar salidas y encuentro con amistades. Esa persona se acerca.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

A pesar de los esfuerzos y la presión, lograrás avanzar los temas pendientes. El alejamiento está afectando a ambos, toma la iniciativa y las cosas mejorarán en tu relación sentimental.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Surgen alianzas o sociedades comerciales, evalúa bien la propuesta antes de vincularte. No desconfíes o presiones en exceso. Evita las dudas que puedan reflejarse también en esa persona.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Llegan propuestas novedosas que descartarás hasta culminar algunas labores pendientes. Tendrás la asesoría que necesitas para que esa inversión sea exitosa como lo esperabas.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Retomas acuerdos que te permitirán estabilizarte y realizar los proyectos que deseabas. No permitas que la inmadurez y los descuidos afecten esta nueva etapa en tu relación sentimental.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Inicias el día con fuertes tensiones, no obstante, recibirás la colaboración del entorno. Luego de las aclaraciones esa persona volverá a cometer los mismos errores, tomarás distancia.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Estarás en contra de los cambios que se establecerán en tu entorno laboral, evita discrepar. Olvida esa relación, evitas nuevas posibilidades por la nostalgia del pasado. Renovación.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Aunque te sientas presionado, evita tomar una decisión si no tienes la seguridad del caso. No seas tan flexible, los errores irán en aumento si no pones condiciones y aclaras que es lo que molesta.

