Horóscopo semanal: predicciones del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 para tu signo zodiacal

Mhoni Vidente presenta las predicciones de los signos del zodiaco en el horóscopo semanal, desde el lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre de 2019. Averigua cómo te irá en el amor, dinero, salud y trabajo según tu signo del zodiaco.

La esotérica cubana más famosa en México compartió sus mejores vaticinios en sus redes sociales correspondientes a la tercera semana de noviembre. Además, del número y color de la suerte para cada signo astral.

Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Mhoni Vidente predice para Aries que recibirás un bono económico y habrá un reacomodo de personal en tu trabajo. Recuerda que tu signo siempre busca el bienestar en todos los sentidos, así que es el momento ideal para lograrlo

En el amor, debes tener cuidado con problemas con tu ex pareja, pero no busques la reconciliación para no salir decepcionado, mejor trata de avanzar en tu vida sentimental.

Números de la suerte para Aries: 09, 17 y 23.

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Se presentará una semana de complicaciones en tu trabajo, por lo que Mhoni te recomienda no alterarte por cualquier motivo y no meterte en situaciones ajenas. Tu signo es muy impulsivo y está a la defensiva, así que estos días piensa dos veces lo que vayas a hacer o decir

En el plano sentimental, se presentará un reclamo o discusión de una ex pareja, trata de solucionarlo en paz y olvidarte de esa persona. Si estás soltero seguirás así, recuerda que ese amor llegará cuando menos lo pienses.

Números de la suerte para Tauro: 06, 23 y 99.

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Para los Géminis, serán días con muchas ideas y pensamientos positivos para llevarlos a cabo. Las cartas de Mhoni Vidente indican que atraviesas por una etapa de prosperidad, así que no dudes en hacer esos cambios y proyectos nuevos que te traerán buenos ingresos.

Esta semana se arreglarán todos tus sentimientos y empezarás a buscar tu propio bienestar. Regresas a tomar una especialidad de tus estudios universitarios, sólo trata de ser constante y terminar.

Números de la suerte para Géminis: 03, 29 y 55.

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Para los nativos de Cáncer en el trabajo deben procurar bloquear las energías negativas hacia ti y dejar de prestar atención a lo que dicen. Trata de cuidar tus gastos y ahorra lo más posible para que después no pases apuros

En el amor, programarás un viaje con tu pareja para finales de año y te llegará la invitación para asistir a la boda de un familiar.

Número de la suerte para Cáncer: 02, 18, 76.

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Para las personas del signo de Leo, es un tiempo propicio para cumplir las metas que tengas en tu vida, ya que tendrás la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente.

Mhoni Vidente le dice a los Leo que en el amor llegará una nueva persona del signo de Sagitario o Piscis que será compatible contigo. Para los que tengan pareja, debes recordar que a veces quieres controlarlo todo, pero deben darse su espacio para que puedan realizarse como personas.

Número de la suerte para Leo: 07, 29 y 43.

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Para los Virgo, serán días de buena suerte en lo relacionado con el trabajo y la llegada de un dinero extra. Debes de analizar todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor.

Los nativos de este signo del zodiaco deberán tener cuidado en el amor, con los celos y trata de no controlar tanto a tu pareja para evitar problemas sin razón.

Número de la suerte para Virgo: 01, 29 y 88.

Horóscopo semanal de Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Los nacidos bajo el signo de Libra tendrán muchas presiones en cuestiones personales y de trabajo, por eso es recomendable tener más paciencia y ser cauteloso con las acciones. Recuerda que eres muy impulsivo y tiendes a buscar problemas donde no los hay.

Mhoni Vidente te recomienda que ya no extrañes a ese amor, si realmente lo quieres, búscalo de nuevo, pero considera que el orgullo a veces no es bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo.

Número de la suerte para Libra: 01, 67 y 89.

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Para los naturales de Escorpio, por lo que Mhoni Vidente recomienda que debes concentrarte en lo que necesitas y verás que vendrá esa paz que anhelas para estar mejor. Se te presentará un viaje por cuestión de trabajo.

En el amor, evita pelear con tu pareja, sí te quiere pero procura darle espacio para que no se sienta bajo presión.

Número de la suerte para Escorpio: 08, 32 y 56.

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sagitario deberá tomar decisiones importantes con respecto a su trabajo. Evita dejarte llevar por tus impulsos y busca lo mejor para ti. Recuerda que tu signo atravesará por una etapa de crecimiento económico y esto se debe a tu etapa de cumpleaños.

Te buscará un amor del signo de Cáncer o Leo para volver, así que trata de platicar tus dudas sobre la relación y llega a un entendimiento Según la vidente, te invitan a un evento muy importante que te ayudará a crecer más en lo profesional

Número de la suerte para Sagitario: 00, 21 y 34.

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Esta será una semana de buena suerte para tu signo, sobre todo, en cuestión laboral, ya que tu horóscopo de Mhoni indica que las energías del dinero estarán a tu favor, pero trata de ser más discreto con todo lo que realices y no lo platiques para que no te llenes de envidias.

En el amor, seguirás estando un tiempo solo. Ten en cuenta que el Capricornio se quiere mucho y eso le hace más exigente, así que no tengas prisa, que la pareja siempre llega.

Número de la suerte para Capricornio: 01, 29 y 88.

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Para los del signo de Acuario, es un buen momento para poner un negocio si se presenta la oportunidad o buscar la forma de ganar dinero por honorarios. El martes tendrás juntas de trabajo para cambios muy positivos en tu desempeño, sólo evita platicarlo para que no provoques la envidia de los demás.

Mhoni Vidente revela que un amor de Géminis o Libra volverá más fuerte a tu vida. Trata de estar en paz y no pensar siempre que tu pareja será infiel, toma en cuenta que es tu pensamiento y no la realidad

Número de la suerte para Acuario: 05, 66 y 91.

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

A los nativos de Piscis le llegarán muchas posibilidades de éxito, debido a que atraviesan por una buena racha en lo económico. En el trabajo debes ser más ordenado con tu tiempo y terminar lo que tengas planeado.

En temas del amor, conocerás a alguien de Cáncer o Escorpión que será muy compatible contigo. No pelees con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para ti, trata de escuchar siempre sus consejos.

Número de la suerte para Piscis: 04, 33 y 87.