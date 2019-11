Horóscopo semanal de Mhoni Vidente para tu signo zodiacal del 18 al 24 de noviembre de 2019

Predicciones de Mhoni Vidente en el horóscopo semanal que van del lunes 18 al domingo 24 de noviembre de 2019. Revisa cómo te irá en el amor, dinero, salud y trabajo de acuerdo a tu signo del zodiaco.

La esotérica cubana más famosa en México compartió sus mejores vaticinios en sus redes sociales correspondientes a la tercera semana de noviembre. Además, del número y color de la suerte para cada signo astral.

PUEDES VER Horóscopo Chino 2019: Predicciones para los signos en el Año del Cerdo

Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Mhoni Vidente predice para Aries que será una semana de contratos y trabajos nuevos. Sus cartas indican que eres un buen líder y lograrás lo que te propongas. Cuida tus palabras y piensa lo que dices para que luego no te arrepientas. El día jueves los arianos tendrán un golpe de suerte por una noticia.

Usa ropa de color rojo para atraer la abundancia. En el amor, no busques y deja que la vida te sorprenda porque tu signo nunca se quedará solo. Por ahí estará rondando un Capricornio, Géminis y Virgo. Para los casados o comprometidos, sé menos aprensivo para que la relación prospere.

Números de la suerte para Aries: 2, 33 y 51.

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Esta semana habrá un crecimiento en lo laboral y podrías seguir una formación académica que te dará más oportunidades en el futuro. Mhoni indica que Tauro es decidido y planifica todo, por lo que sus metas se harán realidad. Un amigo te invitará a un viaje, aprovecha para relajarte y botar el estrés laboral. En la salud, ve al médico y trata tus problemas de nervios.

El día miércoles tendrás un golpe de suerte. Tu color de la suerte es el azul. En el amor, cuídate de las traiciones, es mejor hablar con tu pareja, y si no hay compatibilidad, acuerden darse un tiempo. Para los solteros, aprende antes a quererte más, sino tendrás problemas en tus relaciones sentimentales.

Números de la suerte para Tauro: 3, 27 y 81.

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Para los Géminis, será una semana donde te sientas vulnerable. Las cartas de Mhoni Vidente indican que pienses dos veces antes de decir algo para evitar problemas con quienes te rodean. Estos días usa mucho perfume para cortar lo negativo.

Los chismes de tu relación sentimental seguirán, aprende a ser prudente en tu vida amorosa. Recibes dinero extra el martes. Tu color de la suerte es el verde y traerá abundancia. En el amor, una persona del pasado reaparece para arreglar la situación.

Números de la suerte para Géminis: 5, 28 y 43.

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Es momento de impulsar la vida laboral, los Cáncer son responsable de todo lo que realiza y siempre busca el éxito, pero también debe ver la parte económica, por eso busca un aumento de sueldo o un bono para que sientas que trabajas por algo para el futuro. Una propuesta laboral mejor pagada te llegará esta semana.

Te busca tu pareja para invitarte a salir de viaje. Atraviesas por una etapa de enamoramiento total. No dejes para después tu carrera universitaria y prepárate. Más cuidado en temas bancarios. Tu día de suerte será el jueves. Las cartas de Mhoni recomiendan usar el color amarillo para atraer la fortuna. Mantén una mentalidad de éxito y evita los malos pensamientos.

Número de la suerte para Cáncer: 9, 73, 88.

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Para las personas del signo de Leo, les espera una semana llena de planes y éxito, pero debe evitar hablar sobre sus proyectos futuros para no llenarse de malas energías. En cuestión de amores, eres el signo más infiel y apasionado, también vanidoso.

Mhoni Vidente le dice a los Leo: "no prometas lo que no vas a cumplir”, para evitar problemas futuros. En el trabajo, un nuevo reto laboral. No gastar los ahorres en compras innecesarias. En la salud, haz ejercicios diarios. Tu color de la suerte es el naranja.

Número de la suerte para Leo: 1, 2 y 33.

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

El día miércoles tendrás un golpe de suerte. Para los Virgo, la semana es una nueva etapa para considerarte más y hacer patrimonio para el futuro. Este signo del zodiaco es el más administrador. Ahorra y controla el impulso de gastar.

Un reencuentro surge con una persona, trata de soltar el orgullo y enfócate en ser feliz. En el amor, conocerás a tipos afines, pero trata de dominar tus emociones. En la salud, es mejor visitar al médico para un control general.

Número de la suerte para Virgo: 4, 19 y 26.

Horóscopo semanal de Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Los nacidos bajo el signo de Libra tendrán una semana intensa y llena de tareas laborales y presiones familiares. Pero, un persona especial te pondrá de mejor ánimo y seguirá a tu lado. Evita pelear con tus compañeros de trabajo por temas de envidia. Usa alguna joya de plata para protegerte de malas vibras.

Recibirás un ahorro extra, con eso trata de saldar tus deudas y mejorar tu economía. Mhoni Vidente revela que tendrás un golpe de suerte el 19 de noviembre. Una oferta de trabajo se avecina y realizas el cierre de un proyecto. En la salud, cuídate del sol, acné o urticaria, así como las luxaciones en cabeza y espalda. Reposa la rodilla.

Número de la suerte para Libra: 5, 46 y 73.

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

La suerte sonríe en la cuestión laboral a Escorpio, por lo que Mhoni Vidente recomienda hacer cambios positivos. No dudar y mejorar la actitud emprendedora para tener buena economía. Evita contar tus logros y tu dinero delante de otros para evitar envidias.

En el amor, cuídate de los chismes de una expareja o trata de quedar en paz. Conoce a más gente con ideas afines y huye de las situaciones problemáticas. Recuerda que los rencores no llevan a nada bueno, así que sana tu corazón.

Número de la suerte para Escorpio: 9, 34 y 65.

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sagitario debe evitar las discusiones esta semana, sobre todo en el trabajo. Pronto de alinearán las energías positivas a tu favor, espera. Según la vidente, recibes un dinero extra para un fondo de ahorro. Enfócate en hacer ejercicios y dieta por tu salud.

Ya no pienses lo que no es y en especial en cuestiones amorosas, la base de la relación es la confianza, así que estimula eso en tu vida para darte armonía.Domina tus sentimientos para evitar enfermedades. El 19 de noviembre tendrás un golpe de suerte y tu color es el azul.

Número de la suerte para Sagitario: 7, 21 y 34.

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Trata de vestir ropa de colores fuertes esta semana, ya que tu horóscopo de Mhoni indica que tendrás muchos eventos y compromisos de trabajo. Sonríe más para que la buena actitud te acompañe siempre. Te sentirás cansado o estresado, por lo que mejora la dieta.

En el amor, una persona del pasado te buscará para volver, tú solo cierra ese capítulo y avanza. Libérate de los recuerdos y aprende a estar mejor sin pareja. No busques pretexto para estudiar. El 21 de noviembre tendrás un golpe de suerte.

Número de la suerte para Capricornio: 8, 30 y 99.

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

El carácter de Acuario podría ser un problema, así que es mejor controlarlos, sobre todo en el trabajo; indican los astros. Se viene un cambio de puesto. Confía en que pronto se alienarán tus energías positivas a tu favor.

Mhoni Vidente revela que aún sigues buscando a esa persona que te abandonó, ella recomienda cerrar capítulo y conocer nuevas pretendientes compatibles a tu signo. El 20 de noviembre tendrás un golpe de suerte. En la salud, acude a un ginecólogo para una revisión.

Número de la suerte para Acuario: 13, 15 y 23.

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

El Piscis debe medir siempre lo que hace y diga si desea evitar problemas. Los astros revelan que tendrás trabajo extra y nuevos proyectos. Tus energías estarán revueltas, así que conviene relajarse y concentrarse en hacer las cosas bien.

En temas del amor, evita presionarte y si tu pareja no es para ti, mejor busca en otro lado. Recuerda que los sentimientos no se compran, se da. Libera tu mente haciendo ejercicios de relajación y meditación. Tu golpe de suerte se presenta el 19 de noviembre. Usa el color azul claro.

Número de la suerte para Piscis: 3, 28 y 77.