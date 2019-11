Horóscopo de hoy, sábado 16 de noviembre de 2019, según tu signo zodiacal.

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 16 de noviembre de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer viernes 15 de noviembre de 2019 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

En el horóscopo de hoy te presentamos los signos del zodiaco.

Fecha de nacimiento Signo zodiacal Aries 21 de marzo - 20 de abril Tauro 21 de abril - 21 de mayo Géminis 22 de mayo - 21 de junio Cáncer 22 de junio - 23 de julio Leo 24 de julio - 23 de agosto Virgo 24 de agosto - 22 de septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre - 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Acuario 20 de enero - 19 de febrero Piscis 20 de febrero - 20 de marzo

Signos zodiacales y predicciones de HOY, sábado 16 de noviembre de 2019

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Te sentirás desconfiado de una situación que se ha presentado en tu vida y a pesar de las expectativas te costará actuar. Evita algunas actitudes apresuradas que puedan ir en contra de lo que buscas.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

A pesar de que intentes superar una mala experiencia con esa persona. Te darás cuenta que te será difícil olvidarlo. Tu seguridad llamará la atención de quienes te rodean. Será positivo para tu autoestima.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Podrías desestabilizar tu situación en general debido a una decisión apresurada. Evalúa los pro y contras del camino que has elegido y evita esos impulsos de los que luego te puedas arrepentir. Prudencia.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Es importante que le expreses a tu pareja tus sentimientos de manera clara. Es posible que tu actitud defensiva sea interpretada de manera equivocada. Encontrarás las palabras adecuadas para dialogar.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Estarías dejando que tu relación se deteriore por hacer caso a los malos consejos de un tercero. Evalúa con detenimiento si eso es realmente lo que deseas para ese vínculo sentimental. Considera tus sentimientos.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

La posibilidad de un viaje, traslado o paseo se presentará para ti. Es importante que planifiques con calma ya que estarías tomando algo por hecho, cuando en realidad no es muy seguro.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Sentirás que has perdido un espacio importante con esa persona y eso te podría generar cierta nostalgia. No tendrías claro cómo actuar y dejarás pasar la situación. No es el momento adecuado.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Tendrás que decidir si aceptar a esa persona con sus defectos o dejarla ir. Es posible que el tiempo defina mejor si lo que deseas es lo mejor para ti y la relación. Dejarás aflorar tus sentimientos.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Podrías perder la estabilidad que has alcanzado debido a conflictos que no sabrás como resolver con tu pareja. Busca el dialogo adecuado y evita decir cosas de las que luego te arrepentirías.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Es posible que una situación familiar capte toda tu atención en este día y eso genere problemas con esa persona. Tendrás que explicarte con claridad para evitar complicaciones con tu pareja.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Cambios inesperados se presentarán en este día. A pesar de lo que habías planificado, algo podría surgir y tendrás que adaptarte de la mejor manera. Culminaras tus actividades satisfactoriamente.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Algunas tareas pendientes te mantendrían ocupado en este día. Es importante que busques un pesario para el descanso y la distracción, lo necesitas. Evita aislarte de las personas que te quieren.

