Horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre: ubica tu signo zodiacal y conoce las predicciones a tu futuro

Horóscopo semanal gratis de Mhoni Vidente | Entérate cómo te irá en los la segunda semana de noviembre de 2019 leyendo las acertadas predicciones de la famosa vidente. Conoce cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero según tu signo zodiacal.

Por medio de Facebook, la esotérica famosa de las redes sociales publicó el horóscopo que va del 4 al 10 de noviembre de 2019. Revisa la lista con las predicciones y los números de la suerte para tu signo astral.

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Mhoni Vidente predice que se viene una semana de trabajo intenso para Aires y de proyectos nuevos. Es el momento ideal para pagar tus deudas de dejar de gastar dinero en cosas que no necesites.

En el amor debes de intentar de poner de tu parte para que tu actual relación funcione. Para los solteros, alguien del signo Acuario o Leo te pedirá regresar. Pide un tiempo de vacaciones para pasarla con tu familia

Números de la suerte para Aries: 03, 22 y 91.

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Para los de signo Tauro en lo laboral te ofrecerán un contrato de trabajo que te ofrecerá mejores beneficios, pero debes ser discreto para no llenarte de malas energías.

En el plano sentimental, no discutas con tu pareja. Ten en cuenta lo importante que es darle su espacio y no ejercer presiones. Para los solteros, será una semana con nuevos amores.

Números de la suerte para Tauro: 06, 07 y 21

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Para los Géminis serán días de buenas noticias en el trabajo, pero debes evitar comentarlos para no atraer las envidias. Ten en cuenta que es recomendable que inviertas en un curso o maestría, que te beneficiará en el futuro.

En el amor no te dejes agobiar por problemas de pareja e intenta llegar a un acuerdo; si no lo consigues es mejor que te tomes un tiempo. Mhoni Vidente te recomienda no ser tan intensa en tus relaciones y aprender a darte un espacio.

Números de la suerte para Géminis: 01, 22 y 37

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

La lectura de tarot de Mhoni Vidente visualiza que se te presentará un viaje de trabajo. Además, se te presentarán algunos cambios en tu vida que te ayudarán a estar mejor.

En el amor, si tienes pareja te llegará una propuesta de matrimonio y si estás soltero, serán días para conocer a una persona afín a tu signo.

Número de la suerte para Cáncer: 00, 13 y 45

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Los Leo tomarán decisiones importantes en su vida personal. Serán días de crecimiento en el trabajo y es momento de dejar atrás todo lo que te hacía daño, en especial las malas amistades.

Con respecto al plano sentimental, seguirás con tu pareja, pero debes de mantener alejado el aspecto laboral del amor. Si estás soltero compatibilizarás con alguien del signo Sagitario o Piscis.

Número de la suerte para Leo: 05

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

A las personas del signo Virgo se le presentarán algunos problemas en el trabajo, por lo que debes procurar mantenerte tranquilo. Recibirás un dinero que esperabas o se concretará algún trámite relacionado a tu visa o pasaporte.

Para los solteros les llegará un amor del signo Escorpio o Acuario con el que tendrás mucha compatibilidad. Mhoni VIdente te recuerda que las personas no te tienen que querer por lo que tienes, sino por lo que eres.

Número de la suerte para Virgo: 08, 27 y 31

Horóscopo semanal de Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Los de Libra tendrán buena suerte en su trabajo durante esta semana. Finalmente conseguirás ese puesto que estabas buscando desde hace tiempo, pero recuerda que debes planificar bien tus deberes.

En cuestiones sentimentales, extrañas a un amor de Aries o Capricornio que ya no está contigo. Trata de cerrar círculos con personas que fueron importantes en tu vida

Número de la suerte para Libra: 04, 19 y 23

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Los de este signo deben de cuidarse de los gastos innecesarios o pagos atrasados. En tu trabajo estás levantando muchas envidia, así que trata de ser discreto con tus logros.

En el plano del amor, te buscará una antigua relación de Aries o Tauro que será muy compatible contigo. Si estás en proceso de separación o divorcio recuerda siempre quedar en buenas maneras.

Número de la suerte para Escorpio: 02, 31 y 44

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Mhoni Vidente indica que es una semana propicia para completar tus pendientes en el trabajo y la escuela. Recuerda administrar mejor tu tiempo para que no te retrases con tus deberes. Recibirás, además, una compensación en tu trabajo.

En el amor, tu signo siempre encontrará a la pareja ideal, pero mientras este llegue, procura divertirte. Se te presentará un nuevo proyecto que te ayudará a incrementar tus ingresos económicos.

Número de la suerte para Sagitario: 01, 23 y 78

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Para esta semana, la esotérica afirma que los de signo capricornio tendrán mucha presión en el trabajo, que podría provocar dificultades con tus jefes. Tu debes concentrarte en hacer tus labores de la mejor manera, para evitar que tus compañeros tengan excusas para perjudicarte.

Te buscará un amor del pasado con quien te dará mucho gusto volver. Recuerda que tu signo es el más sexual y apasionado, y que siempre necesita estar con una pareja para ser feliz.

Número de la suerte para Capricornio: 07, 21 y 33

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Los Acuario deben de poner en orden su trabajo. Recuerda que te caracteriza tu habilidad de negociador, por lo que siempre encontrarás la mejor solución a los problemas. Se presentará una revisión de tus jefes hacia tus labores.

En el amor te buscará alguien del signo Aries o Libra, tratando de que ambos queden de buena manera. Si tienes pareja trata de comentarle lo que sientes, para que puedan llegar a un buen arreglo.

Número de la suerte para Acuario: 04, 37 y 81

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Para los nativos de este signo, se avecinan muchos pendientes en tu trabajo, debes de esforzarte un poco más para obtener los mejores resultados. Te invitarán a participar de un proyecto que te dejará mayores ingresos.

En tu situación sentimental, regresarás con un amor del pasado que te hará muy feliz, pero debes tener en cuenta que los piscis siempre necesitan de una pareja para sentirse felices.

Número de la suerte para Piscis: 09, 25 y 43

