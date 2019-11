Horóscopo de noviembre: todas las predicciones de Mhoni Vidente según tu signo zodiacal

Horóscopo mensual gratis de Mhoni Vidente | Revisa las predicciones sobre tu futuro de acuerdo a tu signo zodiacal. Revisa las acertadas predicciones sobre el amor, dinero, salud y trabajo y descubre cómo te irá los últimos días de noviembre. Además, el número y color de suerte que te ayudarán a hacer mejores tus próximos días.

Recuerda que también puedes leer las predicciones semanales del horóscopo gracias a las esotérica Mhoni Vidente. Los mejores pronósticos para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber mi horóscopo?

Mhoni Vidente explicó el horóscopo de noviembre para que conozcas cómo te irá a lo largo del mes, además de algunos consejos de acuerdo a tu signo para que mejores tu destino.

¿Qué signo del zodiaco corresponde a cada mes?

Horóscopo mensual de Aries (21 marzo -19 abril)

El mes de noviembre para Aries deberás cuidarte mucho de las envidias de trabajo, no platiques tanto de tus planes a futuro. Intenta ser un poco más discreto.

En el amor aparecerán pleitos con relaciones del pasado, trata de no volver con ellos. Cuídate de las enfermedades, más las que están relacionadas con los nervios para los hombres y las hormonas para las mujeres. Recuerda que eres el pilar de tu casa.

Los nativos del signo zodiacal Aries tendrán sus mejores días durante el 1, 3, 7, 19, 21, 22, 27 y 28 de noviembre.

Números de la suerte para Aries: 00, 18 y 32.

Color: naranja o rojo.

Horóscopo mensual de Tauro (20 abril - 20 mayo)

Según Mhoni Vidente, noviembre momento ideal para cambiar de pensamientos y tu forma de ser para los nativos de Tauro. Las energías positivas estarán de tu lado y podrás realizar cualquier movimiento de cierre de contratos o trabajos nuevos

El horóscopo mensual determina que los Tauro en el amor seguirás dudando de esa persona que está contigo y no sabrás si dejarla o seguir con ella, pero recuerda que tu signo es tierra y siempre necesita estar seguro de todo lo que te rodea.

Los nativos de este signo del zodiaco tendrán sus mejores días durante el 1, 2, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 27 y 30 de noviembre.

Números de la suerte para Tauro: 3 y 21.

Color: azul fuerte

Horóscopo mensual de Géminis (21 mayo - 20 junio)

Noviembre será un mes para lleno de buenas oportunidades de crecimiento en todo lo relacionado con tu trabajo o nuevos negocios para los del signo de Géminis. También es el momento oportuno para volver a estudiar o dedicar tu tiempo a tomar cursos.

En el amor, el horóscopo mensual de Mhoni Vidente augura que llegará un amor muy apasionado y duradero del signo Aries, Libra o Piscis. Recuerda ser sincero siempre, no hagas cosas buenas que parecen malas, especialmente en tu relación.

Los nacidos bajo este signo zodiacal tendrán sus mejores días durante el 1, 3, 6, 10, 14, 19, 21, 27 y 29 de noviembre.

Números de la suerte para Géminis: 29, 31 y 76.

Horóscopo mensual de Cáncer (21 junio - 22 julio)

Mhoni Vidente augura prosperidad a los nacidos bajo el signo zodiacal de Cáncer, para iniciar un propio negocio. Recuerda que para tener éxito debes evita hablar mucho al respecto para que no te llenes de envidias.

En este mes evita buscar ese amor que no está a tu lado, recuerda que lo que no fue para ti en un momento no lo será. Durante noviembre céntrate en buscar parejas más compatibles con tu signo como Virgo, Capricornio o Piscis.

Los nativos de este signo del zodiaco tendrán sus mejores días durante el 1, 3, 9, 11, 17, 19, 21, 25, 29 y 30 de noviembre.

Horóscopo mensual de Leo (23 julio - 22 de agosto)

Mhoni Vidente anuncia que para los Leo estos días tu energía estará un poco desgastada con problemas que no podrás resolver, se te dificultará mucho todo lo relacionado con cuestiones de trabajo o de negocios.

A este signo zodiacal se le recomienda no buscar un amor que no es para ti. Recuerda que a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz, así que intenta dejar a las personas que sólo te hacen daño

Los nacidos bajo este signo zodiacal tendrán sus mejores días durante el 1, 2, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 27 y 30 de noviembre.

Números de la suerte para Leo: 9, 11 y 33.

Horóscopo mensual de Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Noviembre será un mes de cambios radicales para los Virgo, sentirás que es el tiempo de cumplir ya tus anhelos de vida y de pensar más en ti. Mhoni Vidente recomienda depurar tus amistades y quedarte sólo con quienes realmente traen energías positivas a tu vida

En el amor, el horóscopo mensual sugiere que es momento de perdonar a esa persona que sientes que te hizo daño, recuerda que los rencores te hacen daño a ti.

Los nacidos bajo el signo zodiacal de Virgo tendrán sus mejores días durante el 1, 3, 7, 11, 13, 19, 23, 27 y 30 de noviembre.

Números de la suerte para Virgo: 4, 5 y 12.

Color: azul.

Horóscopo mensual de Libra (23 septiembre - 22 octubre)

El horóscopo mensual de noviembre indica que tiempo de que dejes a un lado los rencores y de no alejarte de tus seres queridos. En tu trabajo enfrentarás muchas presiones, debes demostrar todo tu potencial para que te tomen en cuenta para un ascenso.

En el amor, alguien del trabajo te invitará a salir en una cita romántica, te recomiendo separar muy bien tu vida personal de la profesional.

Los nativos de este signo del zodiaco tendrán sus mejores días durante el 1, 2, 9, 12, 15, 19, 21, 25 y 27 de noviembre.

Números de la suerte para Libra: 00, 17 y 21.

Color: amarillo y naranja.

Horóscopo mensual de Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Mhoni Vidente augura que para los nativos de Escorpio es un mes propicio para sacar adelante todos los proyectos profesionales y personales que tienes en la mente. Se te presentarán problemas relacionados con el estrés, haz mucho ejercicio y trata de tomar un viaje para relajarte.

El horóscopo mensual indica que para este signo del zodiaco, los que están solteros conocerán un amor nuevo de Capricornio, Tauro o Virgo.

Los nacidos bajo este signo zodiacal tendrán sus mejores días durante el 1, 2, 8, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 26 y 30 de noviembre.

Números de la suerte para Escorpio: 00, 03 y 07.

Color: azul y rojo.

Horóscopo mensual de Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Para los nativos del signo zodiacal de Sagitario, noviembre será de mucha fuerza interior para salir de todos los problemas que enfrentes en tu trabajo, debes evitar no descuidar tus obligaciones.

En el amor, el horóscopo del mes indica que será un mes fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas. Una pareja del pasado te busca para intentar regresar; te recomiendo cerrar ese ciclo y buscar nuevos horizontes.

Los nativos de este signo del zodiaco tendrán sus mejores días durante el 1, 2, 7, 10, 12, 17, 21, 24 y 29 de noviembre.

Números de la suerte para Sagitario: 01, 03 y 77.

Color: rojo y naranja.

Horóscopo mensual de Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Mhoni Vidente indica que este mes los Capricornio recibirán en el trabajo un reconocimiento por parte de tus jefes, que se reflejará en un aumento. Te reencontrarás con amigos del pasado, es momento de dejar a un lado los viejos rencores.

Es momento que te compres ropa y cambies tu look. Además, trata de cuidarte más, hacer dieta y ejercicio para prevenir problemas de sobrepeso y otras enfermedades

Los nacidos bajo este signo zodiacal tendrán sus mejores días durante el 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 24 y 28 de noviembre.

Números de la suerte para Capricornio: 04, 21 y 33.

Color: azul fuerte.

Horóscopo mensual de Acuario (20 enero - 18 febrero)

En noviembre enfrentarás mucho trabajo y estrés este, así que debes tratar de relajarte para encontrar siempre la solución ideal a los problemas que se te presenten. Mhoni Vidente visualiza en el horóscopo mensual, que debes cuidarte de problemas de espalda o riñón y disminuir tu consumo de sal.

En el amor, recibirás una sorpresa muy agradable por parte de una nueva pareja, pero debes tener cuidado en las calles, en particular con los robos o pérdidas.

Los nativos del signo zodiacal Acuario tendrán sus mejores días durante el 1, 2, 9, 17, 18, 21, 24, 26 y 30 de noviembre.

Números de la suerte para Acuario: 3, 14 y 77.

Color: blanco y verde.

Horóscopo mensual de Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Mhoni Vidente y sus predicciones indican que noviembre será un mes para que empieces a poner tus pensamientos en orden y hacer todo lo necesario para lograr esos proyectos que tienes en mente.

El horóscopo mensual augura que un amor del pasado regresará a complicarte la vida con chismes. Evita no enfrascarte en rencores y corajes innecesarios. Intenta no pelear y dejar a un lado los celos infundados y ser feliz con tu pareja.

Los nativos de este signo del zodiaco tendrán sus mejores días durante el 2, 4, 7, 11, 13, 19, 21, 24, 29 y 30 de noviembre.

Números de la suerte para Piscis: 08, 20 y 27.

Color: blanco y gris.

Horóscopo de Mhoni Vidente en salud, amor y matrimonio

Mhoni Vidente a través de su canal de YouTube sube mensualmente las predicciones para cada signo zodiacal. Aquí te dejamos el horóscopo de noviembre para que sepas cómo te irá en el amor, salud y dinero.