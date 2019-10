Horóscopo de hoy, lunes 28 de octubre de 2019, según tu signo zodiacal

Revisa las predicciones para el horóscopo de hoy, lunes 28 de octubre de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer domingo 27 de octubre de 2019 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Tomas el control de situaciones laborales que habías dejado de lado. Las cosas marcharán de mejor manera. Disuelves algunas dudas que te apartaron de la persona que quieres. Equilibrio.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Situaciones poco transparentes a tu alrededor te empezarían a incomodar más de la cuenta. Sentirás desconfianza por las actitudes de esa persona y preferirás tomar una distancia. Disípate

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Es importante que resuelvas con prontitud los inconvenientes que se presenten. Actuarás con rapidez. Mensajes inesperados te harán cambiar de actitud con la persona que te interesa.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Es importante que analices con objetividad la productividad de ese proyecto. Se objetivo. Estarías actuando de manera inestable y esa persona te lo hará saber. Analiza tus actitudes.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Buscarás recuperar las buenas relaciones con tu entorno laboral. Es tiempo para celebrar el éxito alcanzado. Dejarás de lado algunas tensiones para buscar el acercamiento con esa persona.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Es importante que no idealices una situación pasada que también tuvo sus complicaciones. Buscarás a alguien que ya no forma parte de tu vida y es posible que no sea lo más conveniente.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Es importante que tomes tus medidas para hacer frente a las demoras que se vienen presentando. La soledad te hará tomar mejores decisiones, para evitar cometer los mismos errores.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Sentirás deseos de celebrar por los logros que has podido alcanzar. Momento para festejar. Te dejarás llevar por el momento y es importante que no cometas excesos que lamentar.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Tendrás la oportunidad de reunirte para concretar algún acuerdo o proyecto que te dé estabilidad material. Una conversación con tu pareja podría limar las tensiones que se han producido.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Estarás bajo la mirada crítica de una figura femenina. Lo mejor será concentrarte en tus labores. No estarías permitiendo la posibilidad de hablar de manera espontánea con tu pareja.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Te sentirás bajo mucha presión a nivel laboral y es posible que eso te haga tomar decisiones. Esa persona no demostrará mayor predisposición para tener un diálogo con sinceridad.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Un incremento económico se presenta para ti, luego de algunas limitaciones que te preocuparon. Te sentirás con predisposición a dejarte llevar por los sentimientos que esa persona te genera

Recuerda que en La República puedes consultar el horóscopo diario y saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco cada día.