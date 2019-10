Horóscopo de hoy, jueves 24 de octubre de 2019, según tu signo zodiacal

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, jueves 24 de octubre de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer miércoles 23 de octubre de 2019 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Es posible que estés predispuesto a tomar decisiones muy radicales en el ámbito laboral. Modérate. Te costará ser tolerante frente ciertas actitudes de tu pareja. No es momento para aclarar.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Encuentras la solución para alejarte de toda esa energía negativa que está limitando tu desempeño. Te liberas de una persona poco transparente que te confundía en la parte sentimental.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Necesitarás la colaboración de un equipo para dar concreción a esa labor. Lograrás un buen resultado. Te estaría costando demostrar espontaneidad a esa persona. Iras dejando tus temores.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

No tendrás la seguridad que buscas sobre ese proyecto y decidirás alejarte. Te concentrarás en otros asuntos. Te estarías imaginando más de la cuenta con respecto a esa persona.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Las dudas te estarían confundiendo con respecto al inicio de ese proyecto. Evita actuar con imprudencia. Buscarás demostrar mayor madurez y tomarás decisiones que demuestren seguridad.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Se presentan dos situaciones laborales que tendrás que manejar en paralelo. Evita el estrés. Una nueva opción sentimental a la que te puedes resistir por los recuerdos de alguien más.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Recurrirás a una alianza con alguien conocido para dar forma a esa idea que tienes en mente. Dos opciones sentimentales se presentan para ti, tendrás que evitar los triángulos amorosos.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Estarás en desacuerdo con algo que se presenta a nivel laboral, utiliza la diplomacia para solucionarlo. Esa persona no estaría cubriendo tus expectativas en lo emocional. Cuidado con discusiones.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

No te precipites en esa labor y mantén lo que has conseguido hasta ahora. Tendrás que ser prudente. Es tiempo de cambiar esos esquemas mentales que no han funcionado en lo emocional.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Situaciones familiares podrían sacarte de la concentración sobre tus labores. Es mejor que los resuelvas. Es posible que esa persona ya no tenga el mismo interés y tendrás que analizar tus actitudes.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Una nueva oportunidad a nivel laboral se presenta para ti, pero es posible que no desees perder lo que has logrado. Alguien te desilusiona y decidirás tomar una distancia definitiva.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Algunos cambios a tu alrededor en el campo laboral podrían desanimarte. Finalmente, serán para mejor. Exigirás más atenciones de tu pareja, pero es mejor que no dudes de sus sentimientos.

Recuerda que en La República puedes consultar el horóscopo diario y saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco cada día.