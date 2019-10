Horóscopo de hoy, viernes 11 de octubre de 2019, según tu signo zodiacal.

Predicciones para el horóscopo de hoy, viernes 11 de octubre de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Lograrás acuerdos en el campo laboral que precisan de una mayor empatía con el entorno inmediato. No tendrás ganas de establecer un mayor vínculo con nadie en especial. Evita herir a quien te quiere.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Posibles enfrentamientos con una figura de poder en el ámbito laboral. Es tiempo de buscar mayor satisfacción. Una celebración o evento social permitirá hacer evidente la atracción que sientes por alguien.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

No es el mejor momento para enfrentar a las personas que sientes no están actuando bien en el campo profesional. Esa persona no tiene la madurez suficiente para establecer una relación armoniosa.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Si deseas mantener esa posibilidad laboral, tendrás que hacer uso de la diplomacia. Tu talento resaltará. Estarías siendo poco claro con esa persona. Evita esas fluctuaciones emocionales.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Un cambio repentino podría cambiar tu estado de ánimo. Resolverás el impase gracias a la ayuda del entorno. Tu estabilidad emocional podría verse afectada repentinamente. Busca el dialogo.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Tendrás que evitar el mal humor que te puedan ocasionar las exigencias que se presenten. Actúa con rapidez. Esa persona cambiará de estrategia para reconquistarte. Actuarás con frialdad y distancia.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Demoras que te impacientarán. Tendrás que buscar nuevas fórmulas de incrementar tus ingresos. Es tiempo de mirar nuevas opciones en lo emocional. Deja esa historia donde corresponde y avanza.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Tendrás un tema de documentos que resolver. Evita complicarte buscando préstamos. La llamada de una persona podría desestabilizarte. Tu tendencia será a reclamar errores del pasado. No te compliques.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Una nueva alternativa laboral te mantendrá concentrado. Alguien que ya conoces requerirá de tus servicios. Buscarás recuperar una relación del pasado. Expresarás tus sentimientos sin temor.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Tendrás la oportunidad de participar en una reunión donde surgirán posibilidades de expansión. Decides dar toda tu atención a esa persona. Te vincularás de manera más comprometida y segura.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Algunas diferencias en el plano laboral podrían hacer que pierdas la paciencia. Controla tus impulsos. No aceleres ningún proceso en tu relación. Las cosas se irán definiendo poco a poco. Disfruta.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Las exigencias de alguien cercano podrían ponerte en conflicto con tus responsabilidades laborales. Evita los triángulos amorosos. Te sentirás en medio de dos situaciones que no sabrás resolver.

Recuerda que en La República puedes consultar el horóscopo diario y saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco cada día.