¿Quieres saber la predicción del horóscopo de hoy, lunes 9 de septiembre de 2019, para Leo? Averigua lo que le deparan los astros en el amor, salud, dinero y trabajo para este signo zodiacal.

Horóscopo de hoy para Leo en el amor

Vuelve la intensidad y el deseo de recuperar a esa persona. No pierdas tu armonía por ello. Tu numero es el 12 y tu color el rosa.

Horóscopo de hoy para Leo en el trabajo

Serás estratégico y moverás influencias, gracias a tu inteligencia lograrás evadir una situación complicada a nivel material.

Horóscopo de hoy para Leo en la salud

¡Cuidado! Podría ser un mal día para consumir alimentos que no acostumbras. No te descontroles y piensa en lo que podría pasar si no te cuidas.

