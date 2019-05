FA_P30_Horoscopo

Aries: 21 mar. 20 abr.

Sentirás que esa labor no te da la satisfacción que esperabas. No restrinjas algún tipo de inversión. Tu seguridad personal aumenta. No deseas compartir tu espacio con alguien más.

tauro: 21 abr. 21 may.

Buscarás algún tipo de capacitación o información que te permita cumplir con tu objetivo. No estarías dando espacio a tu vida personal por la dedicación que le pones al trabajo.

géminis: 22 may. 21 jun.

Momento favorable para las alianzas o tratos que te permitan avanzar en un proyecto. Tu relación de pareja se consolida. Te sentirás correspondido y eso impactará en tu estado de ánimo.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Llegan algunas mejoras económicas que utilizarás para resolver asuntos familiares. Posibles ascensos. Esa persona siente que no le das la atención necesaria. Demuestra tus emociones.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Evita conflictos guiados por intrigas o comentarios malintencionados de terceros. Podrías cometer un error. Cambios importantes a nivel sentimental, toma en cuenta a esa persona.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Recibirás reconocimiento a través de una actividad que te lleve a disfrutar. Momento para la consolidación. Renuevas tu apariencia y llamas la atención de quien te interesa en especial.

Libra: 24 set. 23 oct.

Pon en orden tus actividades. Es posible que un problema te esté quitando concentración. Si deseas dejar de lado las tensiones con tu pareja, lo mejor será hablar con honestidad.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Algo se resuelve de manera positiva y eso te dará mucha tranquilidad y optimismo. Nuevas oportunidades. Habrá un cambio importante en la conducta de esa persona y eso te hará confiar.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Buscarás el respaldo de personas conocidas para expandir tus labores profesionales. Tendrás que elegir. Problemas de comunicación te estarían distanciando de tu pareja. Dialoga.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Algo no funcionó como esperabas y es mejor que pases la página y planifiques nuevas metas. Pensarás en retomar una relación del pasado, pero antes es bueno aclarar algunas cosas.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Buscarás equilibrar asuntos que has estado descuidando. Infórmate antes de cualquier decisión. Sentirás la necesidad de estar en soledad y buscar la tranquilidad perdida. Termina una historia.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Te alejas de un entorno de conflicto para retomar algunas labores que te daban mayor satisfacción. Tu tendencia será a la nostalgia y solo será positiva si buscas una reflexión al respecto.

TEMAS

Impresa