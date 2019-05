Horóscopo de hoy, lunes 20 de mayo de 2019, según tu signo zodiacal

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, lunes 20 de mayo de 2019, con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo, según tu signo del zodiaco , para esta fecha del año.

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Momento para recargar tu energía. Algunas actividades o problemas puede que hayan terminado por saturarte. Es tiempo de renovarte y darle paso a esa nueva historia sentimental. Sé precavido.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Recibes un incremento a nivel económico que te será de mucha utilidad. Decides darle prioridad a ciertas actividades. Alguien no merece la atención que le has venido dando y tomarás una determinación.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Sentirás que la decisión que has tomado no ha sido la mejor para tu desarrollo profesional. Aprenderás de la experiencia. Si no tienes claro lo que sientes por esa persona, no digas nada que pueda ser confuso.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Una labor surgirá de manera repentina cambiando lo que tenías planificado para el día de hoy. Te sentirás a la expectativa de una comunicación o la confirmación del interés que alguien tiene en ti.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Comienzas a planificar la remodelación o mudanza de un bien inmobiliario. Eso te mantendrá motivado. Tendrás que tomar medidas importantes si deseas que esa persona no se aleje de tu vida. Dialoga.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Cierta inestabilidad en el campo financiero podría generarte preocupaciones que afectarían tu salud. Sentirás el respaldo de alguien que busca tu aprobación y atención. Tómate un momento para la dispersión.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Una decepción en el campo laboral te hará tomar un nuevo rumbo profesional. Alguien demostrará su verdadera cara. Actuarás de manera defensiva luego de haber comprobado tus sospechas.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Buscarás equilibrar mejor tus actividades laborales para no recargarte demasiado. Es posible que descartes una. Tendrás mayor claridad con respecto a esa persona. Decidirás por tu estabilidad emocional.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sentirás la necesidad de tener una mayor independencia económica. No te apresures en tomar decisiones. Evalúa si estas siendo lo espontáneo que realmente deseas en tu relación sentimental.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Obtienes acuerdos que serán favorables para concretar un proyecto que ya habías iniciado. La nostalgia te llevará de regreso con alguien que has echado de menos. Encuentro amoroso.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Momento propicio para sellar alianzas y acuerdos que representen la concreción de tus objetivos. Aunque el sentimiento permanezca hacia esa persona, entenderás que hay asuntos no resueltos.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Se presentan proyectos que servirán para tu expansión profesional. Contarás con el equipo indicado. Un evento social te permitirá establecer nuevos vínculos que te den mayor seguridad personal.

