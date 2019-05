Horóscopo de hoy, lunes 6 de mayo de 2019, según tu signo zodiacal

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, lunes 6 de mayo de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Tendrás que cambiar de actitud si deseas mantener un ambiente adecuado a nivel laboral. Cuida tus palabras. Es posible que esa relación no te esté dando la claridad necesaria para sentirte seguro.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Sabrás superar una etapa de tensiones laborales con un compañero que es indispensable para ti. Sentirás una especial química hacia alguien con el que creías perdido todo tipo de reconciliación.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Etapa de mayor solvencia económica. Recibes un dinero que te permitirá cumplir algunos caprichos. La comunicación de esa persona te hará meditar sobre la necesidad de volverte a ilusionar.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Se presentan cambios importantes en tu centro de labores que apartarán a personas que creías seguras. Tu pareja podría estar demostrando cierto nivel de inmadurez. Marca la diferencia.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Tomar distancia de una situación complicada te hará ver mejor la perspectiva de las cosas. No te apresures. Ese vínculo no está siendo saludable para ti. Evita idealizar a una persona que no es estable.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Recibes la colaboración de más de una persona para resolver un asunto que te mantenía preocupado. Es tiempo de poner orden en tus sentimientos y no dejar que tu pareja tome distancia

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Evita demostrar un entusiasmo pasajero por el proyecto en el que te has involucrado. Busca su sostenibilidad. Dejarás de pensar en alguien que no ha sido transparente contigo. Será lo mejor.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Tomarás mayor control sobre tus finanzas. El cuidado en tus gastos traerá buenos resultados. Momento afortunado para conquistar a la persona que te interesa. Tu magnetismo será evidente.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Podrías iniciar una labor sin la planificación necesaria. Tomate un tiempo para cuidar los detalles. Te estarías imaginando más de la cuenta con respecto a tu pareja y es probable que te equivoques

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Tensiones en el ámbito laboral debido a una actitud de poca apertura de tu parte. Medita la situación. Tu comportamiento solo está evitando que esa relación se concrete. Defínete

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Te sentirás nuevamente empoderado de la situación laboral. Un importante logro se presenta. Descubrirás el interés de una persona en ti y eso te hará pensar en tomar algunas iniciativas.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Evalúa con detenimiento tu participación en esa labor antes de involucrarte. Podría no ser lo que pensabas. Esa persona no tiene en claro que es lo que realmente quiere en el ámbito sentimental.