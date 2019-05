Horóscopo de hoy, sábado 4 de mayo de 2019, según tu signo zodiacal

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 4 de mayo de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

No te anticipes a situaciones que aún no se han presentado. Tu tendencia será a reaccionar de manera airada ante esa persona. Evita conflictos que puedan ser innecesarios.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

No dejes que la nostalgia te envuelva este día y te lleve a tener acciones que sean inesperadas. A pesar de lo que sientas, es posible que aún no superes ciertas heridas y resentimientos.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Buscarás restringir tu vida social para retomar cierto equilibrio que sientes has perdido últimamente. Un encuentro social será oportuno para despejarte de las tensiones.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Recuperas el entusiasmo y el deseo por participar de las actividades que se presenten. Tu autoestima se verá fortalecida gracias a lo que esa persona demuestre esta vez.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Tomarás distancia del entorno inmediato para concentrarte en algunos proyectos personales que te importan mucho. El estudio y la lectura te otorgaran un grato momento.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Tomarás el control sobre tu vida emocional. Alguien del pasado insistirá en la reconciliación. Tendrás que decidir y saber elegir lo que es mejor. Noche de diversión y pasión en pareja.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Cambias de actitud de manera radical en el plano sentimental y decides alejar a quien noha correspondido como tu esperabas. Esta vez pensarás más en ti y la autoestima que necesitas sentir.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Esa persona decide acercarse luego de algún tiempo de evaluarlo. Evita cualquier actitud defensiva que pueda volver a alejarla. Es importante que no dejes pasar una situación favorable.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Estarías pensando demasiado en una situación sentimental que necesita fluir con tranquilidad. No expreses tus temores a esa persona, podrían ser malinterpretados. Alivia tu mente.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Asistirás a una ceremonia o compromiso importante que tenías planificado. Es posible que tus actitudes con esa persona te generen un karma que luego tendrás que pagar. Analízalo.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Podrías dejarte llevar por alguien que no es muy honesto y transparente. Descubrirás actitudes que no serán de tu agrado y que te llevarán a no darle mayor importancia a esa persona.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Es importante que no tomes decisiones guiado por las tensiones que vienes experimentando. Sentirás nostalgia por alguien del pasado. No estarías viendo la situación conclaridad.

