¿Quieres saber la predicción del horóscopo de hoy, sábado 6 de abril de 2019, para Leo? Averigua lo que le deparan los astros en el amor, salud, dinero y trabajo para este signo zodiacal.

Horóscopo de hoy para Leo en el amor

No recuerdes el pasado, no podrás triunfar con tu nuevo amor en el futuro. Date cuenta que las oportunidades son únicas, no la desaproveches.

Horóscopo de hoy para Leo en el trabajo

Sigue en pie de lucha. Si te desanimas a seguir buscando una mejor oportunidad laboral, caerás en lo mismo. Mira hacia un nuevo horizonte.

Horóscopo de hoy para Leo en la salud

Este sábado está marcado por la fuerte atracción planetaria entre Venus y la Luna. Respira aire puro, te ayudará a distraer la mente.

