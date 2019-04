Horóscopo de hoy, sábado 6 de abril de 2019, según tu signo zodiacal

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 6 de abril. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer viernes 5 de abril por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Esa actitud defensiva no estaría contribuyendo para el buen entendimiento con el entorno inmediato. Lo mejor será buscar reestablecer la comunicación con los tuyos para sentirte en armonía.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Una invitación a salir despertará el interés que aun sientes por esa persona. Disfrutarás de un buen momento que te hará evaluar tu situación sentimental. Buscarás mayor estabilidad emocional.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Podrías sentirte un tanto inestable y en esta circunstancia decir algo que no sea bien tomado por tu pareja. No pierdas la buena comunicación que has logrado establecer en tu relación.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

A pesar de lo que dices, aun la ausencia de esa persona te estaría afectando. Es posible que decidas dar tu brazo a torcer y propiciar una reconciliación. Define primero que es lo que deseas.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Una reunión de tipo social te hará tomar en cuenta la importancia que tienen tus amistades. Es tiempo de fortalecer lazos que son básicos para ti. Alguien tomará distancia y será mejor dialogar.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Estarías perdiendo el interés en una persona que no ha demostrado la espontaneidad que esperabas. Sentirás la necesidad de recuperar a alguien que ha tomado distancia de ti. Habla con honestidad.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Tu tendencia será a la nostalgia y eso te podría generar pensamientos negativos. Descarta todo lo que no te haga sentir bien y busca rodearte de personas que sean positivas para ti. Evita el aislamiento.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Alguien buscará resolver asuntos pendientes contigo y es posible que no demuestres la misma disposición. Buen momento para dejar de lado los resentimientos que puedan afectarte.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Algo te habría afectado más de la cuenta y es mejor que lo resuelvas porque sabrás encontrar la solución. Evita decir algo que no sientes a una persona que siempre ha demostrado estar de tu lado.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Buscarás actuar de manera diplomática frente a una persona cercana. Un sentimiento dentro de ti comienza a desarrollarse pero quizás por alguien que no brinda estabilidad.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Te sentirás tentado a dejarte llevar por la atracción que alguien despierta en ti. La intensidad de la situación podría conducirte a un enfrentamiento que resulte innecesario realmente.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Dejas los temores que te impedían mostrarte como en realidad quieres. Una sensación de mayor seguridad te permitirá llamar la atención a donde vayas. Gozarás del atractivo que despiertes.

