Horóscopo de hoy, martes 2 de abril de 2019, según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Analizarás las situaciones laborales que no han sido muy productivas en este tiempo para tomar decisiones. No estarás dispuesto a seguir una relación emocional que conlleva muchas limitaciones.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Es posible que sientas poca tolerancia frente a las demoras y errores que presente el entorno. Tu actitud no está permitiendo un acercamiento de esa persona. Explica el porqué de tu resentimiento.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Te sentirás incomodo por comentarios que recibas en el ambiente laboral y eso te podría llevar a enfrentar. Cuidado. No estarías siendo muy comprensivo con las emociones de esa persona.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Recibes mejoras económicas que sabrás compartir con tu familia para proporcionar ciertas comodidades. Desearás un vínculo más estable con esa persona que te permita una mayor cercanía.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Es posible que sientas cierta inestabilidad a tu alrededor con tus labores, pero será pasajera. Estarías perdiendo el interés por alguien que consideras poco transparente. Tomarás decisiones.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Sentirás mayor confianza para emprender nuevos rumbos y tomar iniciativas que te den mejoras económicas. Tendrás que controlar tu carácter si pretendes que esa persona no se aleje.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Buen momento para emprender proyectos que sean en sociedad o con la ayuda de alguien más. Aprovecharás un evento social para acercarte a alguien que te interesa. La química será evidente.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Estarías evaluando la posibilidad de realizar cambios importantes en tu vida profesional. Buscarás que tu relación se afiance, pero es importante que no impongas tus puntos de vista.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Una actitud más arriesgada te traerá mejores resultados en el ámbito laboral. Nuevas perspectivas. Tendrás deseos de mayor libertad e independencia con respecto a tu relación.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Periodo de cambios que tendrás que asumir con cuidado para no terminar en una situación inestable. Dejas esa actitud de desconfianza y te animas a dar el primer paso hacia la reconciliación.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

No te desanimes si no encuentras los resultados que esperas en lo profesional. Sé paciente. Tu desconfianza no te permite ver el esfuerzo que ese acercamiento significa para esa persona.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Aprovecha la coyuntura para planificar a futuro una nueva ruta a seguir. Toda etapa tiene su punto final. Evita caer en pesimismo con respecto a tu relación de pareja. Estarías exagerando.

