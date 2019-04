Horóscopo de hoy, lunes 1 de abril de 2019, según tu signo zodiacal

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, lunes 1 de abril de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer, domingo 31 de marzo de 2019, por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Te sentirás desconcertado con respecto a una tramitación que podría complicarse. Estarías recurriendo a una persona que no tiene la estabilidad emocional que necesitas.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Sentirás poca claridad con respecto a tus labores. Es posible que el estrés no te permita discernir. Descarta de tu vida todo lo que no contribuya a sentirte bien. No acumules malas emociones.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

A pesar de tus dudas algo empieza a marchar de manera adecuada. Contarás con un socio o compañero para eso. No hagas lo que no toleras que alguien más haga contigo.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Te estarías cerrando en tus ideas, por no ver con exactitud la realidad de las cosas. Se más flexible. El estrés te hará actuar de manera impulsiva frente a esa persona.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Sabrás enfrentar una situación complicada, gracias al buen asesoramiento que recibas. No compliques tu vida sentimental con historias que serian pasajeras. Alguien será tu respaldo.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Tu paciencia se pondrá a prueba debido a tensiones con el entorno laboral. No te precipites. Podrías decir algo que no sea necesariamente lo que sientes. Cuida tus palabras.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Obtienes acuerdos que te permitirán el éxito. Esa persona será tu apoyo para concretarlo. Tu pareja sentirá mayor confianza de la relación y tomará una iniciativa importante.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Asumes el control de un proyecto y eso te hará sentir con la confianza necesaria. La atracción que esa persona ejerce sobre ti estaría impidiendo que lo veas con objetividad.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Algo que andabas esperando se podría complicar debido a la falta de transparencia de un tercero. No le des importancia a pequeñas discusiones con tu pareja.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Un incremento económico te permitirá realizar algo que deseabas. Organiza bien tu economía. Te dejarás llevar por la atracción que esa persona ejerce sobre ti.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Recibes una noticia que podría desestabilizarte en el plano profesional. No te abrumes. Algo te podría afectar con respecto a esa persona. Es mejor pasar la página y ver otras opciones.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Tendrás que buscar el equilibrio en tu ambiente laboral debido a las tensiones de otros. No permitas que esa persona se empodere de tus sentimientos. Cambia de estrategia.

