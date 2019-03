Horóscopo de hoy, viernes 29 de marzo de 2019, según tu signo zodiacal

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, viernes 29 de marzo de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer DÍA FECHA MES AÑO por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo - 20 de abril

Una situación imprevista te hará realizar una inversión que no esperabas. Infórmate sobre el tema. No estarás de humor para socializar en estos días. No te desquites con esa persona.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril - 21 de mayo

Una labor comienza a dejar de interesarte debido a la poca productiva que ha demostrado. Alguien se sentirá demasiado seguro de tus sentimientos. No permitas ninguna manipulación.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo - 21 de junio

Sentirás deseos por realizar cambios que podrían resultar riesgosos a nivel laboral. Planifica. Te sentirás especialmente susceptible debido a la falta de claridad que esa persona te genera.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio - 23 de julio

Evita enfrentamientos en el campo laboral debido a la confrontación entre dos personas de poder. Te debates entre dos opciones a nivel sentimental. Evita estancarte en el pasado.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio - 23 de agosto

Un cambio importante se produce en el campo laboral en donde tomarás una iniciativa determinante. En tus manos está la posibilidad de recuperar la armonía con tu pareja. Habla con transparencia.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto - 22 de septiembre

Una noticia te dará la posibilidad de hacer un traslado o viaje para resolverlo. Tendrás que tomar decisiones. Te sentirás más cerca de la persona que te interesa. No actúes a la defensiva.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre - 22 de octubre

Posibles enfrentamientos entre compañero debido a la tendencia de hacer las cosas sin considerar al entorno. Momento favorable para conquistar a la persona que te interesa. Brillarás.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre - 22 de noviembre

Te sentirás con mayor tranquilidad con respecto a tu situación financiera. Superas algunas limitaciones. No estarías dispuesto a tolerar algunas actitudes y serás muy claro con eso.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre - 21 de diciembre

Restringirás tus gastos y eso te dará mejores resultados a la hora de saldar algunas deudas. Logras la estabilidad que andabas buscando. Los vínculos familiares se estrecharán con tu pareja.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre - 19 de enero

Un evento de confraternidad en el campo laboral te dará la oportunidad de estrechar lazos. Sentirás nostalgia de alguien que ha tomado distancia y buscarás nuevamente contacto.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero - 19 de febrero

Regresa alguien del pasado con un proyecto que quedo inconcluso. Esta vez las condiciones serán distintas. Recibes una invitación a salir de la persona que te interesa. Encuentro pasional.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo

Tendrás la tendencia a decir las cosas de manera incorrecta debido a un exceso de subjetividad que experimentes. Tu seguridad personal aumenta debido al atractivo que generes.

