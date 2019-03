¿Quieres saber la predicción del horóscopo de hoy, martes 26 de marzo de 2019, para Libra? Averigua lo que le deparan los astros en el amor, salud, dinero y trabajo para este signo zodiacal.

Recuerda que, para conocer más sobre el horóscopo de Libra, puedes visitar LaRepública.pe y consultar nuestras predicciones diarias.

Horóscopo de hoy para Libra en el amor

Usa tu sensibilidad para evaluar con seriedad si tu relación es la adecuada, si necesitan mejorar, o si se exceden en algo. Es muy importante que pienses antes de contarle a tu pareja sobre algunas dudas.

Horóscopo de hoy para Libra en el trabajo

Organízate. No permitas que lo encargado te consuma demasiado tiempo. Tendrás oportunidades para demostrar tus virtudes y aciertos en tu puesto laboral. No te compliques con lo que no sabes.

Horóscopo de hoy para Libra en la salud

Ten cuidado con lo que comes, ya que podrías tener alguna complicación digestiva. Procura llevar un control de tu peso. No olvides mantener una rutina de ejercicios.

