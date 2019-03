¿Quieres saber la predicción del horóscopo de hoy, martes 26 de marzo de 2019, para Leo? Averigua lo que le deparan los astros en el amor, salud, dinero y trabajo para este signo zodiacal.

Horóscopo de hoy para Leo en el amor

Estos días buenos para encender la flama de la pasión en tu relación sentimental. Reconoce que la otra persona es la indicada, sin embargo, esta decisión no la tomes tan a la ligera. Sé paciente y escucha lo que diga tu pareja.

Horóscopo de hoy para Leo en el trabajo

El fin de mes se acerca y es tiempo de dejar todo definido. Organízate, si es que aún no lo haces, porque abril se aproxima con más oportunidades laborales. Si aún no tienes trabajo, no desesperes, llegan tiempos mejores.

Horóscopo de hoy para Leo en la salud

Encontrarás equilibrio en tu estado de ánimo solo si de verdad te esfuerzas por salir de la cama, dejar de quejarte y hacer ejercicios suaves. Una breve rutina de trote te ayudará a aguantar el día.

