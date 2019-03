¿Quieres saber la predicción del horóscopo de hoy, sábado 23 de marzo de 2019, para Libra? Averigua lo que le deparan los astros en el amor, salud, dinero y trabajo para este signo zodiacal.

Horóscopo de hoy para Libra en el amor

Cuida tus palabras, podrías complicarte diciendo cosas que no te convienen o prometiendo lo que no podrás cumplir. El amor necesita tacto, ser medido con tus palabras para no afectar a esa persona tan importante.

Horóscopo de hoy para Libra en el trabajo

Se avecina una nueva responsabilidad social bien remunerada. Te irás preparando para algún tipo de encuentro social en donde conocerás a un buen equipo de trabajo.

Horóscopo de hoy para Libra en la salud

Cuida tu salud, evita tomar medicamentos por tu cuenta y trazarte tú mismo planes que no correspondan con tus necesidades. Consulta siempre con un médico. Evita ese riesgo de automedicarte.

