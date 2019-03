Horóscopo de hoy, sábado 09 de marzo del 2019 por Jhan Sandoval

El horóscopo de hoy sábado 09 de marzo nos trae las siguientes predicciones por signo del zodiaco gracias a Jhan Sandoval y sus cartas que te dirán como te irá en el amor, salud, dinero y trabajo.

Recuerda que puedes consultar las predicciones del horóscopo diario para todos los signos del zodiaco en LaRepublica.pe y descubrir lo que los astros te deparan cada día.

Según el horóscopo de diario de Jhan Sandoval, estas son tus predicciones para este sábado 09 de marzo del 2019.

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Tratarás de remediar algo que pueda haber ofendido a tu pareja. Tu cambio de actitud será bien recibido, pero es importante que no caigas en ningún otro extremo, prometiendo más de lo que puedas cumplir.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Estás en un momento en donde probablemente ninguna situación de conflicto te puede alterar. Te sentirás más seguro y confiado pese a todo, y es posible que alguien busque tu atención.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Sentirás que esa persona no se toma en serio la situación y es posible que te anticipes a juicios sin tener mayor idea de sus intenciones. Tendrás que ir observando con objetividad si esa persona es para ti.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Te acompañará un sentido práctico con respecto a tu vida sentimental. Es posible que no tengas intenciones de dar más de la cuenta a esa persona. Pero es importante que seas transparente.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Alguien buscará indisponer a tu pareja con comentarios mal intencionados. No te dejes llevar por chismes que podrían hacerte reaccionar de manera desfavorable. Prudencia.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Buscarás reclamarle a esa persona las pocas atenciones que ha demostrado y es posible que te excedas en las exigencias. Un momento de distensión entre ambos dará buenos resultados.

Horóscopo de hoy para Libra | 24 de septiembre – 22 de octubre

No tendrás en claro cómo actuar con esa persona. Sentirías de alguna manera paralizada la buena comunicación que había entre ambos. Una iniciativa de tu parte devolverá el entusiasmo.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre - 22 de noviembre

Es posible que hayas tenido mucha expectativa en relación a esa persona y en este momento decidas tolerar aquellos aspectos que en un principio no podías. Una situación que se retoma.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre - 21 de diciembre

Sentirás la necesidad de estabilizar tu vida emocional y es posible que alguien de tu pasado regrese para generarte mayores expectativas. No te faltarán posibilidades a nivel afectivo.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre - 19 de enero

Algunas preocupaciones de tipo familiar te alejarán de temas personales. Sentirás que has perdido posibilidades con esa persona, cuando en realidad no has hecho mucho por conquistarla.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero - 19 de febrero

Estás actuando de manera defensiva para no dar a conocer los sentimientos que aún tienes por esa persona. Es importante que entiendas los motivos de su alejamiento para tomar una decisión.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo

No reprimas las expresiones de afecto que esa persona espera de ti. Es un momento favorable que tendrás que saber disfrutar. Resolver esos recuerdos te dará mayor estabilidad en tu relación.

El Horóscopo de Jhan Sandoval es gratis, solo por La República

Un sueño condujo a Jhan Sandoval a convertirse en astrólogo y tarotista. En ese sueño una mujer le anunció que se dedicaría a la lectura del tarot, años después quedó sorprendido al reconocerla en las fotos del álbum de su abuela, como una amiga de esta. A la corta edad de 15 años comenzó con la interpretación de lo que le fue anunciado. Ha realizado investigaciones y estudios tanto de la astrología como del tarot, primero de manera autodidacta, luego bajo las enseñanzas de diversos maestros.

