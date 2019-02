Mira el Horóscopo de hoy, miércoles 13 de febrero del 2019 por Jhan Sandoval

El horóscopo de hoy para el miércoles 13 de febrero nos trae las siguientes predicciones por cada signo del zodiaco gracias a Jhan Sandoval y sus cartas del tarot que te dirán como te irá en el amor, salud, dinero y trabajo.

Recuerda que puedes consultar las predicciones del horóscopo diario para todos los signos del zodiaco en LaRepublica.pe y descubrir lo que los astros te deparan cada día.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal:

Aries

21 de marzo – 20 de abril

Algunos retrasos te podrían producir una carga de estrés que será mejor evitar. Pon atención a documentos pendientes. Sospecharás de una persona que no está siendo muy transparente contigo.

Tauro

21 de abril – 21 de mayo

Evita tomar decisiones apresuradas por ciertas actitudes que te harían sentir incómodo con el entorno laboral. La falta de comunicación con esa persona te haría imaginar más de la cuenta.

Géminis

22 de mayo – 21 de junio

Serás persistente para alcanzar las metas que deseas y verás los resultados materiales de ello. Un buen momento a nivel sentimental te envolverá de sensualidad y pasión.

Cáncer

22 de junio – 23 de julio

Es importante que no pierdas la paciencia si deseas mantener tus vínculos laborales. Evita reaccionar precipitadamente. Te estarías dejando llevar por terceros a la hora de juzgar a tu pareja. Evítalo.

Atrae al amor de tu vida en este Año Nuevo 2019

Leo

24 de julio – 23 de agosto

Tendrás la posibilidad de concretar algún tipo de capacitación o estudios que te dé mayor seguridad profesional. Estarías evitando precipitarte con alguien que no inspira por completo tu confianza.

Virgo

24 de agosto – 22 de septiembre

Te estarías enfocando en situaciones que no has obtenido a nivel laboral, sin ver los cambios que has logrado. Una sensación de insatisfacción podría dañar tu relación de pareja. Evítalo.

Libra

24 de septiembre – 22 de octubre

Nuevas posibilidades se presentan a nivel profesional y tendrás que saber aprovechar el buen momento. Tu atractivo estará en aumento y recibirás las atenciones de más de una persona.

Escorpio

23 de octubre - 22 de noviembre

Proyectos y labores profesionales se renuevan para ti. Tus vínculos sociales te abrirán nuevas puertas. Sentirás el deseo de conocer a una persona que parece tener afinidades contigo.

Sagitario

23 de noviembre - 21 de diciembre

La posibilidad de realizar nuevas labores te dará la seguridad material que estabas buscando. Un momento de pasión te envolverá con tu pareja. Evita forzar situaciones que puedan ser precipitadas.

Capricornio

22 de diciembre - 19 de enero

Es importante que te sientas preparado para los cambios que se vienen produciendo en lo laboral. Tomarás conciencia de ciertas actitudes que no han sido las más adecuadas con tu pareja.

Acuario

20 de enero - 19 de febrero

Sentirás limitaciones para realizar tus labores con tranquilidad. Evita confusiones u olvidos. A pesar de lo mucho que tengas que decir, seguirás apostando por el silencio.

Piscis

20 de febrero - 20 de marzo

Obtienes un importante reconocimiento que te hará celebrar con el entorno laboral por lo alcanzado. Momento de plenitud y reconciliación a nivel sentimental. Un deseo será cumplido.

Ritual para el amor eterno con tu pareja

Sigue todos los consejos de Jhan Sandoval para mantener encendida la llama del amor con tu ser amado. Puedes realizar este ritual desde la comodidad de tu casa.

¿Quién es Jhan Sandoval?

Un sueño condujo a Jhan Sandoval a convertirse en astrólogo y tarotista. En ese sueño una mujer le anunció que se dedicaría a la lectura del tarot, años después quedó sorprendido al reconocerla en las fotos del álbum de su abuela, como una amiga de esta. A la corta edad de 15 años comenzó con la interpretación de lo que le fue anunciado. Ha realizado investigaciones y estudios tanto de la astrología como del tarot, primero de manera autodidacta, luego bajo las enseñanzas de diversos maestros.