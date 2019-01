Horóscopo de hoy: domingo 13 de enero del 2019, según signo zodiacal [VIDEO]

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, domingo 13 de enero de 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer sábado 12 de enero del 2019 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal:

- Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Podrías sentir que tu esfuerzo no ha valido la pena y será mejor que recapacites en tu actitud. No permitas que nadie te quite el entusiasmo que tenías. Evita escuchar comentarios negativos.

- Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

Alguien intentará poner límites a tus propósitos y es mejor que no lo permitas. Evita cualquier enfrentamiento que pueda afectar tu estado de ánimo para hoy. No caigas en provocaciones.

- Géminis: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

Hoy tu sensibilidad podría estar a flor de piel debido a emociones que vienes acumulando. Encuentra una manera de canalizar esa energía para utilizarla de manera adecuada.

- Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

Una actitud diplomática evitará que te sientas en conflicto con esa persona. Quizás no es momento de aclarar. Busca un espacio de distracción para disipar tu mente. Será lo mejor.

- Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol.

Te sentirás predispuesto a una confrontación con tu pareja debido a reclamos mutuos que no sabrás cómo manejar. Controla tus palabras para no lastimar a la persona que quieres. Prudencia.

- Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Es importante que te desprendas de algunas emociones que no te hacen bien. Si esa persona no cumple con tus expectativas, es mejor que busques lo que realmente esperas a nivel sentimental.

- Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Tendrás la claridad suficiente para realizar los cambios que deseas a nivel personal. Una nueva etapa empieza para ti y esta vez te sentirás más fortalecido y sobre todo experimentado.

- Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Termina un periodo de dudas y vacilaciones y por fin te sentirás seguro para iniciar las cosas que realmente quieres. Encontrarás las palabras indicadas para aclarar con esa persona lo que desees.

- Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Tu estabilidad estaría pendiendo de un hilo debido a alguna situación imprudente. Es tiempo de tomar decisiones que te alejen de cualquier problema. Hazle caso a lo que tu corazón te diga.

- Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

Actuarás por impulso y eso quizás esta vez te dé buenos resultados. Es importante ser responsable con los sentimientos ajenos. Alguien se podría sentir herido por tus contradicciones.

- Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

Sentirás que tus esfuerzos no son realmente bien recompensados y eso te hará buscar nuevas alternativas. Esa persona aún es importante para ti, será mejor que no lo niegues.

- Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

Día para disfrutar en familia y recibir el respaldo que necesitas de ellos a nivel emocional. Resolverás temas pendientes y te sentirás aliviado al respecto. Aleja cualquier preocupación.

¿Cómo saber cuál es mi signo en el horóscopo chino según tu signo del zodiaco?

Signo del Zodiaco Horóscopo Chino Aries Dragón Tauro Serpiente Géminis Caballo Cáncer Cabra Leo Mono Virgo Gallo Libra Perro Escorpio Cerdo Sagitario Rata Capricornio Buey Acuario Tigre Piscis Conejo

¿Quieres encontrar el amor verdadero? Sigue los consejos del tarotista peruano Jhan Sandoval

En el siguiente video encuentra un breve tutorial para realizar un ritual que te ayudará a encontrar al amor de tu vida en este Año Nuevo 2019. Recuerda que puedes encontrar los mejores consejos del tarotista peruano Jhan Sandoval en Diario La República.