Horóscopo de hoy: lunes 7 de enero del 2019 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, lunes 7 de enero del 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

- Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Es importante que cuides tu temperamento. Estar atento a los descuidos de los demás te está generando tensiones. Esa persona dirá algo que te moleste y tu reacción podría ser desproporcionada.

- Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

Habilita un tiempo para el descanso y no te llenes de más responsabilidades. Tendrás que pensar en tomar vacaciones. No idealices un vínculo que de por sí no ofrece lo que tú estás buscando.

- Géminis: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

Esta vez te sentirás respaldado para poder hacer los cambios que estabas esperando. Momento para concretar. Es posible que sientas que por fin has encontrado a la persona adecuada para ti.

- Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

Te estarías abrumando por un problema por no tomar la solución más sencilla. Cambia de actitud. Alguien te hará sentir especial y eso cambiará tu estado de ánimo. Elevas tu autoestima.

- Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol.

Recibes un ingreso económico y es posible que no sepas qué resolver primero. Invertirás en estudios. Te sentirás más predispuesto para iniciar una nueva historia luego de esa decepción.

- Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Te sentirás tentado a dejar esa actitud diplomática y confrontar a alguien que busca perjudicarte. Esa persona no tiene la seguridad suficiente para recibir tus atenciones y saber corresponder.

- Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Nuevos proyectos se presentan. Tendrás que saber expandirte para tener buenos resultados. Alguien del pasado regresa con la convicción de recuperarte. Habrá pasión y reconciliación.

- Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Te sorprenderá una noticia que cambiará lo que habías pensado con respecto a un proyecto. Esa persona demostrará su temor con respecto a lo que tengas que decir. Evita resentimientos.

- Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Podrías mejorar tu situación laboral actual gracias a la intervención de una amistad. No lo descartes. Pensarás en viajes o mudanzas que renueven tu energía y tu relación de pareja.

- Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

Un reconocimiento profesional te permitirá concretar las mejoras que estabas persiguiendo. Alguien ingresa a tu vida con poca predisposición a quedarse en ella. Analiza si eso es lo que deseas.

- Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

Demostrarás tu orden y planificación frente a alguien que evalúa tu desempeño. Los resultados serán positivos. Momento favorable a nivel sentimental si dejas esa actitud defensiva.

- Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

No es conveniente que realices transacciones que sean muy importantes para ti. La tendencia es a perder. Regresa la pasión y la química que alguna vez te unió a esa persona. Lo disfrutarás.

