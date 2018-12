FA_P30_Horoscopo

Aries: 21 mar. 20 abr.

Tus labores darán excelentes resultados en lo económico y en tu imagen profesional. Te sentirás admirado por muchos y tomarás distancia de quien no es positivo para ti.

tauro: 21 abr. 21 may.

Podrías chocar con la autoridad de algún superior que no sepa decir las cosas de forma adecuada. Una comunicación te hará dudar de la elección que estás tomando.

géminis: 22 may. 21 jun.

Momento para dejar todo en orden y no aplazar la resolución de un problema financiero. Te convencerán con demostraciones de una mayor seguridad en la relación.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Deja de pensar demasiado en una situación que aún no se ha convertido en un problema para ti. Decidirás sobre ese vínculo que te dará un mayor nivel de compromiso.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Advertirás situaciones poco transparentes con respecto a la competencia laboral. Cierto desorden a nivel sentimental te está llevando a una situación confusa.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Tendrás deseos de expansión y de construir una situación material más estable. Buscarás mayor respaldo. Esa persona merece una explicación, no evadas el diálogo.

Libra: 24 set. 23 oct.

Un proyecto ya no merece la atención que le venías dedicando. Cambio de rumbo. Recuerdos de una persona que ya no está en tu vida te podrían afectar hoy en particular.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Algo no te estaría dando los resultados que imaginabas. Planifica a futuro. Te sentirás anclado a un vínculo emocional que no es bueno para ti. Tendrás que resolver.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Se presentarán una serie de actividades que te darán mayor estabilidad. Intentarás no decir nada que tu pareja pueda interpretar de manera negativa. Busca el equilibrio.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Cambios importantes en el trabajo te darán una mejor posición. Te acercas a esa persona en busca de una situación más estable y armoniosa. Los sentimientos brotarán.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Te podrías sentir agotado por el exceso de actividades que has venido desarrollando últimamente. Tomarás iniciativas sin mayor reflexión, te dejarás llevar por el impulso.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Sentirás una mala predisposición en el entorno laboral. Toma distancia. Las emociones que te produce esa persona no te permiten avanzar. Es mejor desprenderse.

TEMAS

Impresa