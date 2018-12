Horóscopo de hoy: miércoles 12 de diciembre del 2018 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, miércoles 12 de diciembre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal:

- Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Tendrás que decidir entre dar mayor prioridad a tus aspiraciones o ceder ante la presión de un tercero. Los recuerdos te empezarán a generar la necesidad de comunicarte con esa persona.

- Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

Buscarás equilibrar una situación de tensión que se ha generado en el entorno laboral. Diplomacia. Es posible que decidas no guardar ciertos resentimientos que tengas contra esa persona.

- Géminis: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

Esta vez la competencia que se presenta a tu alrededor tendrá mejores resultados para ti. Las dudas no te permiten definir lo que deberías hacer con respecto a tu vida personal. Encuentro pasional.

- Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

Al fin algo que venías esperando comienza a marchar de manera positiva. Evita acelerarte. Momento favorable para las uniones y romances. Cualquier inicio en ese ámbito estará bien aspectado.

- Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol.

Se presenta una situación imprevista que será de mucho provecho para ti. Un éxito importante. Sentirás la necesidad de recuperarte de una experiencia que te dio mayor claridad sobre lo que quieres.

- Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Evita enfrentar a una persona que consideras que no ha sido justa contigo. Tendrás que tomar algunas decisiones. La indiferencia no es la mejor aliada para resolver las diferencias con esa persona.

- Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Se presentan algunas dificultades que tendrás que saber resolver si persistes en esa labor. Constancia. Tu tendencia será a demostrar tu malestar a esa persona sin medir las consecuencias.

- Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Te alejas de algunas labores que no te dan la satisfacción que querías. Alguien no está colaborando como debería. No es momento de tomar determinaciones con respecto a esa persona.

- Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Se presenta la posibilidad de realizar una labor que será satisfactoria para ti. Buenas recompensas. Tu pareja demandará mayor atención. Deja por un momento las obligaciones.

- Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

A pesar de tus expectativas, tendrás que esperar por los cambios que deseas. Paciencia. Llamarás la atención del entorno debido a la confianza que demuestres en un evento.

- Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

Tomas el control del proyecto que te venía preocupando. Sentirás mayor respaldo de un compañero. Asumirás un vínculo con alguien que no te involucre más de la cuenta a nivel afectivo.

- Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

Intentarás estabilizar tu economía con algún ingreso o préstamo que sirva para resolver una deuda. Recibes un mensaje que te dará la certeza del interés que esa persona siente por ti. Buena química.

