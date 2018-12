FA_P30_Horoscopo

Aries: 21 mar. 20 abr.

Surgen conversaciones que serán productivas para ti. Aprende a ceder en lo que sea necesario. Te dejarías seducir por alguien que solo quiere algo pasajero contigo.

tauro: 21 abr. 21 may.

Evalúa muy detenidamente una situación laboral antes de tomar una decisión. Sentirás la deslealtad de una persona que fue importante para ti y te costará superarlo.

géminis: 22 may. 21 jun.

Es posible que te sientas muy empoderado gracias a un logro alcanzado. Te estaría costando confiar en esa persona. Es importante que expreses tus emociones.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

A pesar de todas las dificultades te mantendrías estable en el lugar que has alcanzado. Alguien del pasado regresa con la convicción de recuperar el espacio perdido.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Toma en cuenta el punto de vista del entorno antes de decidir por los demás. Estarás interesado en retomar un romance que no tuvo un significado positivo para ambos.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Pondrás orden en tus actividades y proyectos antes de caer en algún olvido o distracción. Alguien se acerca a ti y a pesar de lo que sientas, no corresponderás.

Libra: 24 set. 23 oct.

Te sentirás poco motivado para ejecutar tus labores por el poco compromiso del entorno. Alguien te invitará a salir a un evento social que podría ser el inicio de algo más.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Te tocará realizar una labor que venías planificando con tiempo. Alguien te vuelve a defraudar y es mejor que esta vez tomes una determinación al respecto.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Un compromiso o acuerdo podría romperse debido a cambios inesperados. Evita decir algo apresurado a tu pareja, es probable que precise de tiempo.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Es probable que sientas que una situación no tiene solución y podrías exagerar. No actúes de manera que esa persona no te pueda comprender. Ordena tu vida personal.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Sentirás una serie de exigencias en tu trabajo que deben ser atendidas con prontitud. Armonía en el aspecto emocional. Sentirás que tienes la compañía adecuada.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Alguien podría ser injusto contigo y tu reacción ante ello sería radical. Expresa tu punto de vista. Resuelves aquellas diferencias que te alejan de esa persona.

