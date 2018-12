Horóscopo de hoy: sábado 1 de diciembre del 2018 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 1 de diciembre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

No se olviden de leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer viernes 30 de noviembre del 2018 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

Para conocer las predicciones anuales de nuestro horóscopo chino, solo debes ingresar e identificar cuál es el animal relacionado a tu signo del zodiaco occidental.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal:

- Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Tendrás que tomar una determinación aunque ello signifique el sacrificio de algo. No permitas que las malas intenciones de alguien se interpongan en lo que deseas. Tu voluntad se impondrá.

- Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

Dejas definitivamente una historia en donde corresponde. Un corte de tipo definitivo con una persona te hará ver con objetividad la situación y lo que realmente deseas en tu vida sentimental.

- Géminis: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

Se presenta la posibilidad de un encuentro o reunión con amistades. Momento para fortalecer los lazos de las personas que son importantes para ti. Alguien buscará tu perdón, no lo negarás.

- Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

Dejarás labores pendientes para atenderlas en este día. Algo que precisa de tu dedicación te mantendrá ocupado. Es importante que no descuides a una persona que exigirá más tiempo de tu parte.

- Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol.

Día para compartir con amistades y disfrutar de un encuentro social que has estado postergando. Evita cometer algunos excesos en la comida o bebida que puedan perjudicar tu salud.

- Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Decidirás emprender un camino que te dé mayor independencia en todo aspecto. Tendrás las herramientas para saber convencer a quien corresponda de tus necesidades. Nueva ilusión.

- Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Te sentirás especialmente sensible en este día y es importante que eso no te lleve a conjeturas que no se ajusten a la realidad. Estabiliza tus emociones para evitar algunos errores.

- Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Se presenta alguien en tu vida que podría prometer más de lo que realmente esté dispuesto a dar. Podrías vivir una pasión que luego te pueda confundir si tus expectativas son mayores.

- Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Estarás a la expectativa de una respuesta que podría tardar en llegar más de lo que habías pensando. Te alejes de alguien que consideras una amenaza para tu estabilidad emocional.

- Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

Sentirás que has perdido a alguien importante en tu vida sentimental. Tu tendencia será a buscar el aislamiento y no enfrentar la situación para tratar de resolverla. Cambia de actitud.

- Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

A pesar de que tengas la compañía de las personas que quieres, alguien en particular te hará sentir nostálgico. Medita en el motivo que te genera esta sensación. Tendrás que resolverlo.

- Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

Podrías mostrarte especialmente radical en este día y alejarte de alguien a pesar de tus sentimientos. Analiza si tienes claridad sobre todos los elementos de esta decisión. Evita arrepentimientos.

¿Cómo saber cuál es mi signo en el horóscopo chino según tu signo del zodiaco?