Horóscopo de hoy: sábado 17 de noviembre del 2018 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 17 de noviembre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal:

- Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Después de un período de aislamiento tu vida social alcanza nuevamente los niveles de actividad que tenía. Un encuentro con amistades te podría llevar a excederte en bebidas y placeres.

- Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

Tu tendencia será decir lo que piensas a esa persona y criticar de manera muy dura su comportamiento. Esta vez es importante que expreses todo lo que te ha hecho sentir mal. No te restrinjas.

- Géminis: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

Sentirás cierta confusión con respecto a tus sentimientos. Alguien regresa a tu vida y despertará sensaciones que estaban dormidas. Podrías mostrarte más impulsivo de lo normal en este día.

- Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

No es buena idea que andes acumulando emociones que no son positivas para ti. Es tiempo de resolver la situación con esa persona y no seguir viviendo de expectativas. Cambios importantes.

- Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol.

Tendrás la posibilidad de limar asperezas con alguien que aún te interesa. Decidirás dejar de lado algunas historias que solo te han traído confusión en el ámbito emocional. Reconciliación.

- Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Evita mostrarte indiferente cuando en realidad esa persona todavía te importa. Vencer los temores te permitirá resolver las diferencias que se han presentado entre ustedes. Es tiempo de dialogar.

- Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Buscarás mayor equilibrio en tu vida emocional. Esta vez solo tomarás atención de quien te la pueda dar. Momento para disfrutar en familia y darle el tiempo que merecen quienes siempre están allí.

- Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Cerrarte en tus ideas no te permitirá salir del estado que esa persona te ha generado. Es importante que decidas por lo que es saludable para ti, para no caer en un círculo vicioso.

- Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Estarías perdiendo el interés por alguien que sientes ha venido jugando con tus sentimientos. No esperes más de lo que esa persona está dispuesta a dar. Momento para definir.

- Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

Tu tendencia será a aparentar algo que no sientes. Es importante que no caigas en actitudes soberbias, podrías distanciar a quien realmente te importa. Te sentirás el centro de atención.

- Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

Podrías solucionar tu situación con alguien con quien andabas distanciado. Lo primero será discutir sobre las causas de ese distanciamiento, pero con mucha determinación de tu parte.

- Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

Disfrutarás de la compañía de tu familia y de las personas que quieres. Una invitación a salir te permitirá estar en armonía con tu entorno más cercano. Momento para disfrutar y dejar las preocupaciones.

