Horóscopo de hoy: miércoles 14 de noviembre del 2018 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, miércoles 14 de noviembre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal:

- Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Intentarás mejorar tu relación con el entorno laboral y verás que esa estrategia te dará buenos resultados. Existen asuntos que aún no has solucionado con tu pareja y eso no te permite armonizar.

- Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

No tendrás en claro si continuar con un proyecto debido a la falta de confianza en el mismo. Le darás la espalda a una persona que no ha demostrado transparencia. Esta vez con nuevas perspectivas.

- Géminis: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

Los temores no te permiten ver las posibilidades que tienes en este momento para crecer. Te mostrarás un poco desconfiando y frío en el campo emocional. Evita lastimar.

- Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

Encontrarás las formas para conseguir esa independencia que estás buscando laboralmente. Alguien te mantiene a la expectativa y es posible que decidas definir la situación.

- Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol.

Te dedicarás a pulir una tarea que consideras muy importante para tu crecimiento profesional. Estarás dispuesto a ceder en el campo emocional y conseguir la atención de esa persona.

- Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Buscarás ser más restrictivo con tus gastos luego de la inestabilidad que has padecido. Evita exagerar. Preferirás defenderte de situaciones que no son de tu agrado en el terreno sentimental.

- Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Te sentirás en armonía con el equipo de trabajo que has escogido. Obtendrás buenos resultados. Sentirás que alguien ya no vale la atención que le has venido dando. Cambiarás de rumbo.

- Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Evita ahogarte en un vaso de agua debido a las dificultades que se presenten. Encontrarás la solución. Esa persona te sorprenderá con una visita que cambiará el estado actual de las cosas.

- Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Te sentirás más seguro con la experiencia que has alcanzado profesionalmente. Sé precavido. Tendrás algo que ofrecer a esa persona, luego de meditarlo mucho. Planes a futuro en pareja.

- Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

Retomas una labor que te demandará mayor rapidez y capacidad de resolución. Será productiva. Te sentirás más seguro de tu atractivo y eso generaría actitudes inmaduras.

- Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

Asumirás convenios y acuerdos que serán de mucha utilidad. Evita confrontaciones, tendrás que ceder. Esa persona podría reclamar algo de tu comportamiento y es posible que seas radical.

- Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

Recibirás críticas por parte de una figura femenina que no asumirás con tranquilidad. Concéntrate en tus labores. Es tiempo de evaluar si esa persona vale tanto la atención. Decidirás.

