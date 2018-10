Horóscopo de hoy: martes 30 de octubre del 2018 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, martes 30 de octubre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

No se olviden de leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al lunes 29 de octubre del 2018 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para el amor y trabajo las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Algunas preocupaciones económicas te llevarían a buscar asesoría financiera para solicitar un préstamo. Esa persona tomará iniciativas invitándote a salir.

Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

Se te presentará una nueva oportunidad de aumentar tu dinero. Tu desinterés en el amor te llevará a ciertos conflictos con la persona que busca una oportunidad contigo.

Gémins: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

Tu buena disposición en el trabajo no será retribuida. Demuestra tus capacidades organizativas. Tomarás distancia de esa persona por la poca madurez que demuestra.

Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

El esfuerzo realizado tendrá por fin sus frutos y te sentirás optimista. Renovarás tu energía en lo amoroso, donde estarás especialmente magnético con el sexo opuesto.

Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol

Será mejor no desesperarte ante las nuevas circunstancias que te rodean. Tomarás la decisión de disfrutar de tu soledad y darte el tiempo necesario para otros temas.

Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Después de muchas preocupaciones de tipo económico, las cosas empiezan a marchar como querías. Llega alguien con intenciones honestas que deberías evitar alejar.

Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Tensiones en lo laboral debido a problemas que no has podido resolver. Estarías recordando a una persona del pasado y es posible que no estés analizándolo bien.

Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Tendrás una buena oportunidad de contar con la inversión necesaria para concretar un proyecto. Hablarás con tu pareja sobre algunos temas que podrían resultar delicados.

Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Te sentirás un tanto fastidiado por ciertos requerimientos económicos que te hará la familia. No estés a la defensiva y disfruta de esta nueva oportunidad en el amor.

Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

Termina una etapa en lo profesional que marcará cierta independencia en tus labores. Te alejas de una situación que en lo emocional te mantuvo inconforme.

Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

Asuntos laborales podrían generarte ciertas preocupaciones. Los consejos de alguien te harán superarlos. Te sentirás sensible y vendrán a ti recuerdos que no serán positivos.

Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

Estarás indecisa frente a nuevas propuestas a nivel profesional. Estarás entre dos posibilidades en el plano amoroso que no te darán claridad sobre tus sentimientos.